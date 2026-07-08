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Стартовали съемки третьего сезона сериала по мотивам франшизы Fallout

Fallout

Начались съемки третьего сезона сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. Об этом сообщил Уолтон Гоггинс, исполнивший роль Гуля — актер опубликовал в соцсетях фотографии со съемочной площадки. На них можно увидеть реквизит и процесс наложения грима.

Fallout

К актерскому составу сериала присоединились Эмили Мортимер («Приключения Паддингтона 3»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо»).

Детали сюжета и дата выхода третьего сезона пока не раскрываются. Известно, что действие развернется в новых для франшизы локациях.

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