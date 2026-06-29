Rocket Lab покупает оператора спутниковой связи Iridium Communications за $8 млрд

Частная американская аэрокосмическая корпорация Rocket Lab объявила о заключении сделки по приобретению оператора спутниковой связи Iridium Communications примерно за $8 млрд. Сделка является одной из крупнейших в современной космической индустрии.

Rocket Lab приобретет Iridium по цене $54 за акцию в рамках комбинированной сделки, которая предусматривает выплату денежными средствами и акциями. Это на 24% выше рыночной стоимости компании на момент закрытия торгов перед объявлением. Завершение сделки ожидается в середине 2027 года после получения регуляторных одобрений.

Iridium управляет группировкой из 66 активных спутников и 14 резервных аппаратов на орбите. Система обеспечивает голосовую и передачу данных по всему миру в L-диапазоне — частотном диапазоне, устойчивом к погодным помехам. На базе этой инфраструктуры работает авиационный сервис отслеживания Aireon. Также компания развивает услуги позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT), критически важные для авиации, транспорта и оборонных систем.

Для Rocket Lab, которая специализируется на запусках малых спутников, производстве космических аппаратов и разработке ракетных систем, покупка Iridium означает выход на рынок спутниковых сервисов. Компания станет полноценным поставщиком комплексных спутниковых услуг. По словам главы компании Питера Бека, сделка позволит ускорить планы по созданию новых спутниковых группировок и услуг, минуя многолетние этапы получения спектра и развертывания инфраструктуры. Iridium рассматривает сделку как способ масштабировать свою технологическую базу и выйти на следующий этап развития спутниковых сервисов.