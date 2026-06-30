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iiTD Azerbaijan и Cribl провели в Баку мероприятие Value Added Dinner

iiTD Azerbaijan

25 июня в Баку состоялось мероприятие Value Added Dinner, организованное компаниями iiTD Azerbaijan и Cribl. Встреча объединила ИТ-руководителей, специалистов по информационной безопасности и экспертов в области кибербезопасности из государственного и частного секторов.

Основной темой мероприятия стали современные подходы к управлению телеметрическими данными, оптимизации процессов информационной безопасности и возможности решений Cribl для повышения эффективности работы ИТ- и SOC-команд.

С приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор iiTD Azerbaijan Эльнур Халилзаде, подчеркнув важность подобных мероприятий для обмена опытом, развития профессионального сообщества и укрепления сотрудничества с ведущими мировыми технологическими вендорами.

В рамках деловой программы представитель Cribl Мехмет Кара представил портфель решений компании, а Рональд Пул провел техническую сессию, посвященную функциональным возможностям платформы Cribl и практическим сценариям ее применения.

Отдельное внимание было уделено стратегическому партнерству iiTD Azerbaijan и Cribl. Business Development Manager Олексий Наида рассказал о перспективах совместного развития на рынке Азербайджана и отметил, что сотрудничество компаний позволит предложить заказчикам современные решения для эффективного управления данными и повышения уровня кибербезопасности.

Мероприятие продолжилось деловым ужином, неформальным общением участников и интеллектуальной викториной Cribl Quiz, победители которой получили памятные подарки.

Партнерство iiTD Azerbaijan и Cribl направлено на развитие рынка современных технологий в Азербайджане и предоставление организациям инновационных решений, отвечающих актуальным требованиям цифровой трансформации и информационной безопасности.

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