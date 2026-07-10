ИИ-актриса получила главную роль в полнометражном фильме

Британская инновационная ИИ-киностудия Particle6 Productions объявила о создании полнометражного фильма «Misaligned» (Сбой), главную роль в котором исполнит созданная искусственным интеллектом виртуальная актриса Тилли Норвуд.

Particle6 Productions основана в 2015 году голландской актрисой, комиком и сценаристом Элайн ван дер Велден (Eline Van der Velden). Компания специализируется на создании гиперреалистичных цифровых аватаров и внедрении искусственного интеллекта в традиционный кинематограф. Цифровая актриса Тилли Норвуд является разработкой компании. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной Tillyverse — он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в «облаке». По сюжету комедийной драмы героиня Норвуд будет играть саму себя — искусственный интеллект. Ей предстоит исследовать человеческий опыт и понять природу человеческих эмоций, преодолевая трудности, с которыми сталкиваются виртуальные сущности в реальном мире.

Новый фильм описывается как гибридное производство: над ним будут работать традиционные специалисты киноиндустрии — режиссеры, сценаристы и монтажеры — вместе с некими «ИИ-специалистами». По словам Элайн ван дер Велден, опыт компании показал, что искусственный интеллект способен участвовать в создании качественного кинематографического контента, но только при значительном участии людей. Она подчеркнула, что технология должна дополнять работу авторов, а не заменять человеческое творчество полностью.

Проект уже вызвал резкую реакцию в Голливуде и критику со стороны профсоюза американских актеров SAG-AFTRA. Организация заявила, что виртуальный персонаж не является актером, поскольку у него нет собственного жизненного опыта, эмоций и человеческой связи с ролью. По мнению профсоюза, использование подобных систем может привести к обесцениванию работы исполнителей и сокращению рабочих мест.

В SAG-AFTRA сочли, что создание Тилли Норвуд – это «насмешка над человеческим искусством». В свою очередь Particle6 Productions заявила, что не рассматривает искусственный интеллект как замену людям. Тилли Норвуд скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. При создании фильма компания планирует сотрудничать с профессиональными режиссерами и съемочной группой, а также использовать методы захвата движений и актерских включений, чтобы объединить работу людей и ИИ-инструментов. Проект должен стать одновременно экспериментом в области новых технологий производства кино и попыткой осмыслить вопросы авторства, идентичности и границ между человеческим и созданным компьютером творчеством.