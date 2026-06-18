Call of Duty: Vanguard, EA Sports FC 26 и другие игры добавят в Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass во второй половине июня и начале июля. Также был объявлен список проектов, которые покинут сервис в конце июня.
Игры, которые добавят в Game Pass:
- Call of Duty: Vanguard (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- EA Sports FC 26 (ПК, консоли, «облако») — 18 июня (Ultimate, PC Game Pass);
- Abyssus (ПК, консоли, «облако») — 25 июня (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- RV There Yet? (ПК, консоли, «облако») — 30 июня (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (ПК, консоли, «облако») — 2 июля (Ultimate, PC Game Pass);
- Winds of Arcana: Ruination (ПК, консоли, «облако») — 6 июля (Ultimate, Premium, PC Game Pass).
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 30 июня:
- Mecha Break;
- Payday 2;
- Tomb Raider;
- Rise of the Tomb Raider;
- Slay the Spire;
- Ultimate Chicken Horse;
- Volcano Princess;
- Unpacking.
В апреле этого года Xbox снизил стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет.