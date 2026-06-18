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18 июня, 2026
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Call of Duty: Vanguard, EA Sports FC 26 и другие игры добавят в Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass во второй половине июня и начале июля. Также был объявлен список проектов, которые покинут сервис в конце июня.

Игры, которые добавят в Game Pass:

  • Call of Duty: Vanguard (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • EA Sports FC 26 (ПК, консоли, «облако») — 18 июня (Ultimate, PC Game Pass);
  • Abyssus (ПК, консоли, «облако») — 25 июня (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • RV There Yet? (ПК, консоли, «облако») — 30 июня (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (ПК, консоли, «облако») — 2 июля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Winds of Arcana: Ruination (ПК, консоли, «облако») — 6 июля (Ultimate, Premium, PC Game Pass).

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 30 июня:

  • Mecha Break;
  • Payday 2;
  • Tomb Raider;
  • Rise of the Tomb Raider;
  • Slay the Spire;
  • Ultimate Chicken Horse;
  • Volcano Princess;
  • Unpacking.

В апреле этого года Xbox снизил стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет.

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