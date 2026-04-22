22 апреля, 2026
Microsoft снизил стоимость Game Pass и отказался от релиза Call of Duty в подписке

Xbox Game Pass

Неделю назад руководитель Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) заявила, что Xbox Game Pass «стал слишком дорогим» для игроков и что компании необходимо более выгодное соотношение цены и качества.

Теперь в официальном блоге Xbox Wire сообщается, что стоимость премиального тарифа Game Pass Ultimate снижается с $30 до $23 в месяц. PC Game Pass тоже стал дешевле — с $16,5 до $14 в месяц.

Вместе со снижением стоимости подписок Microsoft поменял политику в отношении добавления в сервис новых частей Call of Duty. Шутеры больше не будут пополнять каталог на релизе — их добавят в библиотеку «в следующий праздничный сезон», примерно через год после выхода. Части Call of Duty, которые уже добавлены в Game Pass, останутся доступны.

Представлен OPPO Pad 5 Pro – новое поколение флагманского планшета
- Реклама -
- Реклама -

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

