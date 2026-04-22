Microsoft снизил стоимость Game Pass и отказался от релиза Call of Duty в подписке

Неделю назад руководитель Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) заявила, что Xbox Game Pass «стал слишком дорогим» для игроков и что компании необходимо более выгодное соотношение цены и качества.

Теперь в официальном блоге Xbox Wire сообщается, что стоимость премиального тарифа Game Pass Ultimate снижается с $30 до $23 в месяц. PC Game Pass тоже стал дешевле — с $16,5 до $14 в месяц.

Вместе со снижением стоимости подписок Microsoft поменял политику в отношении добавления в сервис новых частей Call of Duty. Шутеры больше не будут пополнять каталог на релизе — их добавят в библиотеку «в следующий праздничный сезон», примерно через год после выхода. Части Call of Duty, которые уже добавлены в Game Pass, останутся доступны.