Системные требования приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy

Опубликованы системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy — приключенческого экшена от Asobo Studio и издателя Focus Entertainment, выступающего приквелом к знаменитой игровой серии A Plague Tale. Разработчики объявили конфигурации «железа», необходимые для запуска экшена на минимальных и «ультра» настройках. Отмечается, что ПК соответствующие этим требованиям, смогут запустить экшен на указанном пресете настроек без учета апскейлинга и генерации кадров.

Действие игры разворачивается за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Главной героиней стала контрабандистка и пиратка София, знакомая игрокам по второй части. После неудачного ограбления в Венеции София бежит на Крит (остров Минотавра), чтобы скрыться от преследователей и узнать тайны своего прошлого и связи с древней чумой Макулой.

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Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy намечен на 27 августа 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также в подписке Xbox Game Pass.