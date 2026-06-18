Решения HP Poly для гибридной работы

Интеллектуальные решения для гибридной работы, развитие корпоративных коммуникаций и растущая роль ИИ в современных рабочих пространствах становятся ключевыми направлениями для бизнеса по всему миру. Компания HP Poly активно развивает экосистему решений для гибридного взаимодействия, объединяя устройства, программное обеспечение и инструменты централизованного управления для создания эффективной и комфортной рабочей среды. О том, как меняются запросы компаний в регионе, какую роль сегодня играют технологии HP Poly в организации гибридной работы и какие инновации определяют будущее корпоративных коммуникаций, мы поговорили с региональным менеджером по продажам продуктов компании Русланом Шагимардановым.

— Как инструменты HP Poly обеспечивают бесперебойную работу в гибридной рабочей среде?

— Сегодня в регионе мы видим устойчивый переход компаний к гибридному формату работы. При этом основная задача для заказчика — обеспечить одинаково высокий уровень взаимодействия как для сотрудников в офисе, так и для тех, кто работает удаленно.

На практике это означает, что решения должны работать стабильно и не требовать от пользователей дополнительных усилий. Именно здесь решения HP Poly играют ключевую роль — они обеспечивают качественное аудио и видео, а также единый пользовательский опыт. В результате сотрудники могут сосредоточиться на коммуникации и задачах, а не на технических нюансах, что напрямую влияет на эффективность работы.

— Насколько легко инструменты HP Poly интегрируются с существующей офисной инфраструктурой и удаленными рабочими местами?

— В наших проектах в регионе один из самых частых вопросов со стороны заказчиков звучит так: «Насколько быстро и просто можно интегрировать новые решения в существующую инфраструктуру?». Решения HP Poly изначально ориентированы на работу с основными платформами совместной работы, такими как Microsoft Teams и Zoom, поэтому внедрение, как правило, проходит без существенных изменений в IT-среде. Дополнительно важно отметить, что решения легко масштабируются — это позволяет заказчикам постепенно внедрять их, начиная с пилотных проектов и расширяя их использование по мере необходимости.

— Как инструменты HP Poly обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных пользователей?

— С ростом распределенных команд вопросы безопасности становятся критически важными, особенно для корпоративных заказчиков.

На практике организации ожидают не только защиту данных, но и возможность централизованного управления устройствами. Решения HP Poly позволяют IT-командам контролировать устройства, управлять обновлениями и обеспечивать соответствие внутренним политикам безопасности. Это создает дополнительный уровень уверенности для заказчиков, особенно в условиях удаленной работы.

— Как будут меняться потребности сотрудников, работающих в гибридном режиме?

— Если смотреть на тенденции в регионе, становится очевидно, что гибридная работа остается и будет развиваться дальше. Мы видим, что сотрудники все больше ожидают гибкости, простоты использования технологий и одинакового качества взаимодействия вне зависимости от местоположения. В этом контексте решения должны становиться более интеллектуальными и незаметными для пользователя, помогая человеку работать эффективнее без дополнительных усилий.

— Над какими инновациями сегодня работают HP и HP Poly?

— Сегодня основной фокус HP — это развитие решений для Future of Work, где ключевую роль играют технологии, улучшающие пользовательский опыт. Речь идет о создании экосистемы, которая объединяет устройства, программное обеспечение и интеллектуальные технологии, позволяя заказчикам строить гибкую и эффективную рабочую среду. На практике это означает более естественное взаимодействие между участниками встреч и более высокий уровень продуктивности.

— Расскажите о возможностях HP Poly Lens.

— В проектах, с которыми мы работаем, все большую роль играет централизованное управление устройствами. HP Poly Lens позволяет IT-командам управлять инфраструктурой устройств из одной точки, отслеживать их состояние и быстро реагировать на возможные проблемы. Это особенно важно для компаний с распределенной структурой, где устройства находятся в разных офисах или у сотрудников дома.

— Какую роль играют ИИ и машинное обучение в решениях HP Poly?

— Мы уже видим, что искусственный интеллект становится стандартом для современных решений в области коммуникаций. В реальных сценариях это проявляется в подавлении шума, улучшении качества передачи голоса и оптимизации видеосигнала. Для пользователя это означает более комфортное участие в совещаниях, независимо от условий, в которых он находится.

В целом мы видим, что гибридная работа уже стала новой реальностью для большинства организаций в регионе. Компании все больше фокусируются не только на технологиях, но и на создании комфортного и эффективного пользовательского опыта для сотрудников. В этом контексте решения для коммуникаций играют ключевую роль, помогая бизнесу оставаться гибким, продуктивным и готовым к будущим изменениям.

Дополнительную информацию о решениях HP и HP Poly вы можете получить на сайте официального дистрибьютора HP в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com