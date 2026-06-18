DJI представил экшн-камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами на подвесе

Компания DJI представила в Китае экшн-камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами на 3-осевом подвесе. Основной модуль использует 1-дюймовый CMOS-сенсор (f/2.0, ЭФР 20 мм) с поддержкой технологии LOFIC (динамический диапазон в 17 ступеней). Дополнительная камера оснащена телеобъективом с 1/1,28-дюймовым сенсором (f/1.8, ЭФР 60 мм). Поддерживаются 3-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум. От профессиональной линейки Ronin камера DJI Osmo Pocket 4P унаследовала цветовой режим D-Log 2 и 10-битную глубину цвета с поддержкой более 1 млрд. оттенков. Поддерживается запись видео 4K@240 fps.

Доступный зум зависит от режима съемки. Если это стандартная фото- или видеосъемка, а также Live-фото, то поддерживается 12-кратный цифровой зум. При работе в условиях низкой освещенности, при замедленной и покадровой съемке – только 3-кратный. Функция Smart Follow 8.0 позволяет следить за объектом даже при 12-кратном зуме.

Osmo Pocket 4P оснащена 2,0-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 556 × 314 пикселей и яркостью 1000 нит. Запись ведется на встроенный накопитель емкостью 102 Gb или на карту памяти microSD до 1 Tbс файловой системой exFAT. Для выгрузки видео предусмотрен порт с поддержкой стандарта USB 3.1, обеспечивающий скорость до 800 МБ/с. Меню настроек включает функцию регулировки сглаживания кожи, тона, насыщенности и цветокоррекции (шесть профилей), а при работе в сочетании с приложением DJI Mimo становятся доступны дополнительные настройки цветопередачи.

Литийионный аккумулятор имеет емкость 1545 мА·ч, по заявлению производителя, его хватает на 210 минут работы. Полная зарядка мощностью 65 Вт занимает 32 минуты. Поддерживается Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) с диапазонами 2,4, 5,1 и 5,8 GHz. Периферия подключается через Bluetooth Low Energy (BLE 5.4).

DJI Osmo Pocket 4P уже доступна для предзаказа на рынке Китая. В базовый комплект, помимо самого устройства, входят вспышка, рукоятка с креплением 1/4 дюйма, сумка для хранения и кабель USB-C. Цена комплекта составляет $562. Расширенный комплект Vlog включает также беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2, мини-штатив, пульт дистанционного управления с видоискателем и дополнительную подсветку. Цена такого набора составляет $634. Камера поступит в продажу на международном рынке в конце 2026 года.