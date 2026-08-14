Epic Games Store отдает бесплатно приключение по бездорожью Caravan SandWitch

В Epic Games Store проходит раздача игры Caravan SandWitch. Акция продлится до 20 августа 20:00 по бакинскому времени.

Caravan SandWitch вышла в 2024 году, она получила очень положительные пользовательские отзывы. Это уютная приключенческая инди-игра в жанре научно-фантастического постапокалипсиса без насилия и стрельбы, разработанная студией Plane Toast. Игроку предстоит ездить по бездорожью в попытках отыскать пропавшую сестру.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать карточный баттлер Cardpocalypse Standard Edition и набор «Эпический маг» для Albion Online.