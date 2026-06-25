Бюджетный Samsung Galaxy A27 5G получил 6 лет программной поддержки

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A27 5G. По сравнению с предшественником аппарат получил улучшенную производительность и расширенный набор функций на базе искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy A27 5G оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с кадровой частотой 120 Hz. По характеристикам экран практически не отличается от панели в Galaxy A26. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 3. По данным Samsung, платформа обеспечивает прирост производительности примерно на 10–20% по сравнению с 5-нм Exynos 1380 в Galaxy A26. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb.

Основная камера включает три модуля — главный на 50 Мп (OIS), широкоугольный объектив на 5 Мп и макро на 2 Мп. В экран встроена фронтальная камера с разрешением 12 Мп. В прошлом поколении фронтальная камера была расположена в каплевидном вырезе. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает только проводную зарядку мощностью 25 Вт. Galaxy A27 5G имеет защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, у Galaxy A26 была защита выше — IP67. Смартфон получил расширенную интеграцию с ИИ-ассистентами Google Gemini и Perplexity, а благодаря агентным функциям устройством можно управлять с помощью естественного языка. Габариты и вес: 162,4×78,2×7,8 мм, 200 гр. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android (One UI 8.5) и шесть лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy A27 будет доступен в четырех цветах корпуса: черном, синем, светло-зеленом и светло-розовом. Смартфон поступит в продажу 3 июля по цене от $349,99.