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26 июня, 2026
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Apple ощутимо подняла цены на Mac, iPad и другие устройства

Apple

На фоне продолжающегося дефицита чипов памяти компания Apple пересмотрела цены на многие ключевые устройства. Новые цены начнут действовать уже сегодня. Изменения затронули Mac, iPad и Vision Pro, а также HomePod и Apple TV. При этом цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока что остались без изменений.

Компьютеры Mac:

  • MacBook Neo 256 Gb — $699 (было $599);
  • MacBook Neo 512 Gb — $799 ($699);
  • 13-дюймовый MacBook Air — от $1299 (от $1099);
  • 15-дюймовый MacBook Air — от $1499 (от $1299);
  • MacBook Pro M5 — от $1999 (от $1699);
  • MacBook Pro M5 Pro— от $2499 (от $2199);
  • MacBook Pro M5 Max — от $4099 (от $3599);
  • iMac — от $1499 (от $1299);
  • Mac mini M4 Pro (старшая версия) — от $1599 (от $1399);
  • Mac Studio M4 Max — от $2499 (от $1999);
  • Mac Studio M3 Ultra — от $5299 (от $3999).

Планшеты iPad:

  • iPad A16 — от $449 (от $349);
  • 11-дюймовый iPad Air M4 — от $749 (от $599);
  • 13-дюймовый iPad Air M4 — от $949 (от $749);
  • 11-дюймовый iPad Pro M5— от $1199 (от $999);
  • 13-дюймовый iPad Pro M5— от $1499 (от $1299);
  • iPad mini A17 Pro — от $599 (от $499).

Другие устройства:

  • Apple TV 4K — $199 ($129);
  • HomePod — $349 ($299);
  • HomePod mini — $129 ($99);
  • Vision Pro — $3699 ($3499);
  • Vision Pro (версия с 1 Tb памяти) — $4199.

О неизбежном повышении цен глава Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно сообщал изданию The Wall Street Journal. По его словам, в компании старались удерживать прежние цены как можно дольше.

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