Apple ощутимо подняла цены на Mac, iPad и другие устройства

На фоне продолжающегося дефицита чипов памяти компания Apple пересмотрела цены на многие ключевые устройства. Новые цены начнут действовать уже сегодня. Изменения затронули Mac, iPad и Vision Pro, а также HomePod и Apple TV. При этом цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока что остались без изменений.
Компьютеры Mac:
- MacBook Neo 256 Gb — $699 (было $599);
- MacBook Neo 512 Gb — $799 ($699);
- 13-дюймовый MacBook Air — от $1299 (от $1099);
- 15-дюймовый MacBook Air — от $1499 (от $1299);
- MacBook Pro M5 — от $1999 (от $1699);
- MacBook Pro M5 Pro— от $2499 (от $2199);
- MacBook Pro M5 Max — от $4099 (от $3599);
- iMac — от $1499 (от $1299);
- Mac mini M4 Pro (старшая версия) — от $1599 (от $1399);
- Mac Studio M4 Max — от $2499 (от $1999);
- Mac Studio M3 Ultra — от $5299 (от $3999).
Планшеты iPad:
- iPad A16 — от $449 (от $349);
- 11-дюймовый iPad Air M4 — от $749 (от $599);
- 13-дюймовый iPad Air M4 — от $949 (от $749);
- 11-дюймовый iPad Pro M5— от $1199 (от $999);
- 13-дюймовый iPad Pro M5— от $1499 (от $1299);
- iPad mini A17 Pro — от $599 (от $499).
Другие устройства:
- Apple TV 4K — $199 ($129);
- HomePod — $349 ($299);
- HomePod mini — $129 ($99);
- Vision Pro — $3699 ($3499);
- Vision Pro (версия с 1 Tb памяти) — $4199.
О неизбежном повышении цен глава Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно сообщал изданию The Wall Street Journal. По его словам, в компании старались удерживать прежние цены как можно дольше.