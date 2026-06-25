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26 июня, 2026
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В Epic Games Store стартовала раздача RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition и Voidwrought

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — переиздание культового симулятора парка развлечений 2004 года, а также 2D-экшен в жанре метроидвания Voidwrought. Акция продлится до 2 июля 20:00 по бакинскому времени.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition включает оригинальную игру и два масштабных дополнения: «Soaked!» (аквапарки) и «Wild!» (сафари с животными). Игроки должны построить собственную империю, используя более 300 горок и 500 декораций.

Voidwrought выполнена в мрачной эстетике космического хоррора с вручную нарисованными локациями. Действие игры разворачивается в руинах Первой Цивилизации. Игроки берут на себя управление Сыном Пустоты, исследуя космические глубины, полные древних богов и космического ужаса.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать тоже две игры: I Have No Mouth, and I Must Scream и River City Girls 2.

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