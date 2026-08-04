OPPO A7 Pro Max получил аккумулятор на 10 000 мА•ч — самый емкий в истории бренда

Компания OPPO представила в Китае новый смартфон A7 Pro Max, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Это самый емкий аккумулятор в истории бренда. По данным производителя, полного заряда батареи хватает примерно на 24 часа непрерывного просмотра коротких видеороликов. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, а также проводная обратная зарядка до 27 Вт. Реализована совместимость со стандартами UFCS (до 44 Вт), PPS (до 55 Вт) и USB Power Delivery (до 13,5 Вт). Также утверждается, что после 1500 циклов зарядки аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости.

OPPO A7 Pro Max оснащен 10-битным 6,78-дюймовым OLED-экраном (LTPS) с разрешением 2772х1272 пикселя, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 330 Hz и пиковой яркостью 1800 нит. За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 5, дополненный 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью до 512 Gb.

Набор основной камеры включает главный датчик на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS) и монохромный модуль на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, ЭФР 18 мм, автофокус). На задней панели расположен фирменный световой индикатор, который сообщает о входящих звонках, уведомлениях и процессе зарядки.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и ИИ-функции для защиты от мошенничества. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Аппарат защищен от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Габариты и вес: 162,98 x 77,97 x 8,57 мм, 226 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Цены на OPPO A7 Pro Max: 8/128 Gb — $325, 12/256 Gb — $399, 12/512 Gb — $444. На китайские прилавки аппарат поступит 7 августа в голубой, оранжевой и черной расцветках корпуса. Информации о глобальном запуске смартфона пока нет.