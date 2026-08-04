Топ-10 самых мощных Android-флагманов и субфлагманов июля по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам июля 2026 года. Рейтинг AnTuTu составлен по данным из Китая за период с 1 по 31 июля 2026 года, использовались средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 валидных тестов.

В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов все модели построены на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen5. Первое место второй месяц подряд удерживает iQOO 15 Ultra. Его результат составляет 4 128 314 баллов. На втором месте — Red Magic 11S Pro+ (4 084 233 балла), на третьем — iQOO 15 (4 064 959 баллов).

Далее по списку идут Vivo X300 Ultra, Realme GT8 Pro, Honor Win, OPPO Find X9 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8 и OnePlus 15.

В рейтинге самых производительных субфлагманов все позиции заняли устройства, которые базируются на процессорах MediaTek. Лидером рейтинга стал смартфон Honor 600 Pro с результатом 2 179 129 баллов. Второе место занял OPPO Reno16 (2 141 014 баллов), третье — Honor Win Turbo (2 127 558 баллов).

В десятку также вошли OPPO K15 Pro, Xiaomi 17T, iQOO Z11, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, OPPO K13 Turbo 5G и iQOO Z10 Turbo.