Huawei nova 16 SE получил очень яркий экран и емкий аккумулятор

Компания Huawei представила в Китае среднебюджетный смартфон nova 16 SE – это самый младший представитель серии nova 16. Аппарат получил экран с высокой яркостью и емкий аккумулятор.

Huawei nova 16 SE оснащен 10-битным 6,84-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2756х1272 пикселя, частотой обновления 120 Hz, частотой опроса сенсора 300 Hz и пиковой яркостью до 8000 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 2160 Hz. За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 8020. Объем оперативной памяти не указывается, емкость встроенной – 128, 256 или 512 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (RYYB, 1/1.56″, f/1.9) и мультиспектральный сенсор Red Maple на 1,5 Мп. По словам Huawei, система автоматически корректирует цветовые искажения при контровом свете (когда источник находится за объектом) и сложных условиях освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.2). Обе камеры могут записывать видео в формате 4K.

Одной из главных особенностей смартфона стала аккумулятор емкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Компания обещает до 28 часов беспрерывного просмотра видео. Также в оснащение устройства входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-C, два слота nano-SIM, симметричные стереодинамики и защиту по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Huawei nova 16 SE поддерживает двусторонний обмен сообщениями через спутниковую систему Beidou. При отсутствии покрытия сотовой сети пользователи смогут отправлять через спутник не только текстовые сообщения, но и изображения с информацией о местоположении. Габариты и вес: 163,3 x 78 x 7,98 мм, 229 гр. Работает аппарат под управлением HarmonyOS 6.1.

Цены на Huawei nova 16 SE: версия на 128 Gb — $370, 256 Gb — $399, 512 Gb — $475. Смартфон поступит в продажу в Китае 12 августа в четырех расцветках корпуса: градиентной, оранжевой, белой и черной. Информации о глобальном запуске пока нет.