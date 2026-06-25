Anthropic выпустил ИИ-помощника Claude Tag для совместной работы в рабочих чатах

Компания Anthropic представила Claude Tag —ИИ-помощника для совместной работы в рабочих чатах. Claude Tag, в формате постоянно активного коллеги, интегрируется в Slack, получает доступ к рабочим каналам, документам, инструментам и даже репозиториям с кодом. После этого любой сотрудник может упомянуть @Claude в переписке и делегировать ему задачу, пока сам занят другим. ИИ займется ее выполнением самостоятельно. Он разбивает задачу на этапы, проходит их по очереди с помощью доступных инструментов и отчитывается в треде Slack.

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Ключевое отличие от обычного чата в том, что Claude Tag в Slack «многопользовательский»: в канале работает один агент на всех, поэтому любой видит, чем он занят, и может подхватить разговор с того места, где остановился коллега. Кроме того, Claude Tag копит контекст по каналу и не требует объяснять одно и то же заново. ИИ-помощник умеет самостоятельно планировать дальнейшие действия и продолжать работу над проектом в течение часов или даже дней без дополнительных указаний. При наличии разрешений Claude также может использовать данные из других каналов и корпоративных систем.

ИИ-помощник работает на базе модели Claude Opus 4.8. По словам Anthropic, теперь 65% кода внутри стартапа создается именно благодаря внутренней версии Claude Tag. Кроме программирования, ИИ используют для анализа продуктовых метрик, обработки обращений пользователей, поиска ошибок и других рабочих задач. Также система может самостоятельно напоминать о незавершенных обсуждениях и обращать внимание сотрудников на важные события.

Claude Tag пока что доступен в бета-версии для корпоративных пользователей тарифов Team и Enterprise.