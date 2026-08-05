Представлены smart-часы Huawei Watch GT 7 и 7 Pro

Компания Huawei представила smart-часы Watch GT 7 и 7 Pro, ориентированные на людей с активным образом жизни. Отличий от предыдущего поколения не много.

Huawei Watch GT 7 выполнены в композитном корпусе с рамкой из нержавеющей стали. Будут предложены две версии: на 41 мм (дисплей 1,32 дюйма) и 46 мм (дисплей 1,47 дюйма). Заявленная автономность — до 12 дней при обычном сценарии и до 21 дня в легком режиме.

Часы могут отслеживать шаги, пульс, уровень кислорода в крови, сон, температуру кожи и давать утреннюю сводку об общем состоянии организма. Кроме того, по ряду косвенных признаков, Watch GT 7 способны оповещать о риске фибриляции предсердий и повышении уровня сахара в крови. Есть новый режим для лыжников, в котором можно замерять скорость, количество поворотов и их частоту, а также силу перегрузки организма.

Более продвинутая версия Huawei Watch GT 7 Pro получила корпус из титанового сплава и нано-микрокристаллической керамики с сапфировым стеклом. Экран устройства представлен 1,47-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 466х466 пикселей (317 ppi) и пиковой яркостью 3000 нит. Для навигации по интерфейсу предусмотрена функциональная кнопка и поворотная головка-коронка.

Есть датчик ЭКГ, измерение глубины при плавании и рейтинг для фридайвинга до 40 метров, а также продвинутый режим для гольфа с картами полей. Корпус часов поддерживает стандарты водонепроницаемости — 5 ATM и IP69. Остальные сенсоры, как время автономной работы, аналогичны Watch GT 7. Также имеется режим для лыжников.

Обе модели получили чип Bluetooth 6.0, модуль NFC, двухчастотную систему GNSS с поддержкой GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS и NavIC. Для ответа на звонки предусмотрены встроенный динамик и микрофон.

Цена на Huawei Watch GT 7 составляет $235, а на Watch GT 7 Pro — $398. В ближайшее время часы появятся на международном рынке.