Xiaomi представила недорогие домашние проекторы Redmi Projector 5 и 5 Pro

Компания Xiaomi представила в Китае новые бюджетные домашние проекторы Redmi Projector 5 и 5 Pro с хорошими характеристиками. Обе модели получили встроенные поворотные подставки, поддержку автоматической настройки изображения, а также интеграцию с экосистемой Xiaomi HyperConnect. Для защиты от пыли оптическая система устройств имеет герметичную конструкцию.

Базовый Redmi Projector 5 выводит изображение в разрешении 1920х1080 пикселей с диагональю до 120 дюймов. Яркость составляет 400 CVIA-люмен, коэффициент проекции — 1,2:1. Модель получила металлическую поворотную подставку с регулировкой на 360 градусов, автоматическую фокусировку и коррекцию трапеции с помощью ToF-модуля, а также поддержку боковой проекции под углом до 20 градусов.

Внутри проектора установлен процессор MediaTek MT9-серии, дополненный 1 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти. Предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 6, порт USB Type-A, HDMI, аудиоразъем 3,5 мм, беспроводная трансляция изображения и Bluetooth-пульт с поддержкой голосового управления.

Старшая модель Redmi Projector 5 Pro при том же разрешении и диагонали получила частоту обновления 120 Hz, яркость 1000 CVIA-люмен и задержку всего 5 мс, что позволяет использовать проектор не только для просмотра фильмов, но и для игр. Устройство поддерживает HDR10 и технологию MEMC для повышения плавности.

В отличие от младшей модели, 5 Pro регулируется в пределах 150 градусов по вертикали. Система на базе ToF-сенсора, камеры и алгоритмов ИИ автоматически выполняет фокусировку, коррекцию трапеции, выравнивание изображения, обход препятствий и адаптацию к цвету стены. Проектор построен на базе процессоре MediaTek MT9660 с 2 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти. Есть два динамика по 10 Вт с Dolby Audio, два HDMI (включая HDMI 2.1 eARC), USB, аудиоразъем 3,5 мм и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 6.

Цена Redmi Projector 5 в Китае составляет $148, а Redmi Projector 5 Pro — $281. О глобальном выпуске информации пока нет.