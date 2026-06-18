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19 июня, 2026
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Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple из-за дефицита чипов памяти

Apple

Тим Кук (Tim Cook) сообщил изданию The Wall Street Journal, что в ближайшее время цены на продукцию Apple неизбежно вырастут. По его словам, в Apple старались удерживать прежние цены как можно дольше. Глава компании не поделился информацией о том, какие именно гаджеты станут дороже и когда ждать изменений. Но пообещал, что компания постарается сделать изменения не такими шокирующими для покупателей.

«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромные повышения стоимости комплектующих, и мы пытались оградить наших клиентов от этого роста цен, но ситуация стала неприемлемой», — заявил изданию Тим Кук.

Скорее всего, изменения затронут новые iPhone, которые должны представить в сентябре 2026 года. Стоимость Mac и iPad может вырасти раньше. Грядущее повышение цен обусловлено дефицитом чипов памяти и накопителей, который вызван растущим спросом на них со стороны ИИ-компаний. Кроме того, ситуацию осложняет потребность Apple в большем объеме оперативной памяти для своих устройств из-за внедрения новых функций ИИ.

Кук также отметил, что поставщики памяти предлагают меньше продукции, которая предназначена потребительским устройствам, из-за этого цены растут, и пока сложно сказать, когда они вернутся к «здоровому уровню».

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