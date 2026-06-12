AMD, OQC и JPMorgan Chase объявили о разработке квантовой ИИ-платформы

Компании AMD, OQC (Oxford Quantum Circuits) и финансовый конгломерат JPMorgan Chase объявили о запуске исследовательской партнерской программы в Лондоне. Цель проекта состоит в разработке корпоративной гибридной платформы, объединяющей квантовые вычисления, классическую высокопроизводительную инфраструктуру (HPC) и алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).

Платформа объединит квантовую систему Genesis, разработанную специалистами OQC, а также оборудование AMD для традиционных вычислений, в том числе ресурсоемких нагрузок ИИ. Будут задействованы специализированные программные инструменты для разработки ИИ-моделей, оптимизации и сравнительного анализа.

Ввести систему в эксплуатацию планируется в течение ближайших 12 месяцев. На базе новой платформы партнеры намерены тестировать перспективные приложения, основанные на квантовых и гибридных квантово-классических вычислениях. Нагрузки будут запускаться в защищенной корпоративной среде, что обеспечит необходимый уровень безопасности.

Первым пользователем платформы станет JPMorgan Chase. Конгломерат намерен оценить производительность, масштабируемость и воспроизводимость гибридных квантово-классических рабочих процессов применительно к сектору финансовых услуг.