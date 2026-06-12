В Telegram стали доступны приложения для smart-часов, форматирование текста для ботов, ИИ-защитники групп и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное обновление, в котором стали доступны новые приложения для Apple Watch и smart-часов на Android, поддержка форматирования текстов для ботов, поддержка модерации с искусственным интеллектом в группах, а также другие полезные функции.

Приложения для smart-часов

Вышли полнофункциональные приложения для smart-часов Apple Watch и Google Android Wear OS. Поддерживаются чаты и медиафайлы, написание текстовых и запись голосовых сообщений.

В ближайших обновлениях версия для watchOS получит просмотр геометок и отправку стикеров, а для Wear OS появится отключение уведомлений, закрепление чатов и удаление сообщений. Возможно, в дальнейшем появится выпуск приложения для smart-часов Huawei.

Расширенное форматирование текста для ботов

Ботам стали доступны различные стили оформления текста, таблицы, цитаты, списки задач, вставка изображений и многое другое. Длина сообщений увеличена до 32 768 знаков, при превышении длины около 8000 символов текст обрезается, и добавляется кнопка «Показать еще».

Поддержка модерации с искусственным интеллектом в группах

ИИ-боты теперь могут выполнять функции администраторов в группах: обрабатывать заявки от новых участников, удалять тех, кто публикует недопустимые вещи, а также могут использовать гибкие интерфейсы мини-приложений для отсева новых участников, например, заставить их проходить IQ-тест, прежде чем что-то комментировать.

Ссылки в вариантах ответа на опросы

В опросах появилась возможность добавлять ссылки к каждому варианту — для полноты контекста и дополнительной информации для самых любознательных.

Поддержка Markdown-файлов

Встроенный браузер теперь поддерживает файлы с разметкой в формате .md и отображает отформатированный текст.

Быстрый выбор браузера

Ссылки на внешние сайты можно открывать прямо в браузере Telegram или в другом приложении, выбранном по умолчанию. Достаточно долгого нажатия на ссылку, чтобы сразу открыть ее в любом из браузеров, вне зависимости от настроек — больше не нужно копировать и вставлять ссылки или переключаться между приложениями.

Добавление сайтов в белый список

На Android и iOS можно добавлять сайты в «белый список», чтобы они всегда открывались во встроенном браузере Telegram или напротив, сайты из «черного» — только во внешнем. Администрация мессенджера отмечает, что встроенный браузер Telegram не сохраняет историю просмотров.