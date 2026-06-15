spot_img
17 июня, 2026
ДомойТелекомСобытияParamount поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд

Paramount поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд

Paramount Warner Bros

Paramount Skydance, один из крупнейших мировых медиаконгломератов, поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд. Ожидается, что сделку закроют к концу сентября.

Слияние двух медиагигантов может серьезно изменить расклад сил в индустрии развлечений, объединив под одной крышей огромные библиотеки фильмов, сериалов и популярных франшиз. Сделка объединит киностудии, кабельные сети (HBO, CNN, TBS) и стриминговые сервисы (HBO Max, Paramount+).

В феврале этого года стороны подписали соглашение, теперь Министерство юстиции США одобрило слияние, не потребовав от компаний продажи каких-либо активов. Как считает Минюст США, сделка положительно повлияет на конкуренцию в индустрии, а также не нанесет ущерб стриминговым сервисам, телевидению и кино.

Но федеральная комиссия по связи (FCC) и ряд европейских регуляторов все еще продолжают проверку. Кроме того, группа штатов США во главе с генеральным прокурором Калифорнии рассматривает возможность блокировки мегасделки через суд из-за антимонопольных опасений и возможных масштабных сокращений.

Предыдущая статья
AMD, OQC и JPMorgan Chase объявили о разработке квантовой ИИ-платформы
Следующая статья
Сервис Google Earth получил общедоступный авиасимулятор
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,761ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»