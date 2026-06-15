Paramount поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд

Paramount Skydance, один из крупнейших мировых медиаконгломератов, поглощает Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $111 млрд. Ожидается, что сделку закроют к концу сентября.

Слияние двух медиагигантов может серьезно изменить расклад сил в индустрии развлечений, объединив под одной крышей огромные библиотеки фильмов, сериалов и популярных франшиз. Сделка объединит киностудии, кабельные сети (HBO, CNN, TBS) и стриминговые сервисы (HBO Max, Paramount+).

В феврале этого года стороны подписали соглашение, теперь Министерство юстиции США одобрило слияние, не потребовав от компаний продажи каких-либо активов. Как считает Минюст США, сделка положительно повлияет на конкуренцию в индустрии, а также не нанесет ущерб стриминговым сервисам, телевидению и кино.

Но федеральная комиссия по связи (FCC) и ряд европейских регуляторов все еще продолжают проверку. Кроме того, группа штатов США во главе с генеральным прокурором Калифорнии рассматривает возможность блокировки мегасделки через суд из-за антимонопольных опасений и возможных масштабных сокращений.