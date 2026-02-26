Huawei представила smart-часы Watch GT Runner 2 для любителей бега

Компания Huawei представила на презентации в Мадриде (Испания) новые smart-часы Watch GT Runner 2. Как понятно из названия, они предназначены для любителей бега и тех, кто профессионально занимается этим видом спорта. Модель стала наследником оригинальных Watch GT Runner, выпущенных в конце 2021 года. Амбассадором нового продукта стал кенийский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Элуид Кипчоге (Eliud Kipchoge).

Главная особенность Huawei Watch GT Runner 2 – это новая конструкция антенны, которая предназначена для высокой точности геопозиционирования. В часах используется трехмерная плавающая антенна в сочетании с алгоритмами позиционирования на базе ИИ. Такая система позволяет точнее отслеживать маршрут и дистанцию, включая участки, где сигнал GPS может временно пропадать, например, в плотной городской застройке или тоннелях. Стабильность выросла в 3,5 раза по сравнению с первым поколением.

Для любителей бега на длинные дистанции появился отдельный режим «Марафон», помогающий в подготовке к соревнованиям и в последующем анализе достигнутых результатов. Часы анализируют параметры бега и предлагают рекомендации по улучшению техники. Это касается как профессиональных спортсменов, так и обычных пользователей, которые тренируются для себя. Устройство также способно измерять ЭКГ. Заряда часов хватает до 14 дней в умеренном режиме или до 32 часов активного использования в режиме бега.

Huawei Watch GT Runner 2 с яркостью экрана 3000 нит защищены стеклом Kunlun Glass второго поколения. Они весят 34,5 гр., что на 10% меньше, чем первая версия. Кроме того, корпус с титановым покрытием стал на 11% тоньше. Часы доступны в трех цветах корпуса: разноцветном оранжевом, синем и черном. В комплекте идут два ремешка: фторэластомерный и тканевый. Цена часов составляет 399 евро.

В Мадриде компания Huawei также представила глобальные версии часов Watch Ultimate 2 в зеленом цвете (999 евро), фитнес-браслета Band 11 (цена не озвучена), флагмана Mate 80 Pro (1299 евро за версию 16/512 Gb), планшета MatePad Mini (579 евро за 8/256 Gb и 649 евро за 12/256 Gb с экраном PaperMatte) и наушников FreeBuds Pro 5 (199 евро).