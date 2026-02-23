Представлены фитнес-браслеты Huawei Band 11 и Band 11 Pro

Компания Huawei представила два новых фитнес-браслета — Band 11 и Band 11 Pro. Серия должна была дебютировать 26 февраля, однако гаджеты уже поступили в продажу на Филиппинах.

Huawei Band 11 и Band 11 Pro получили 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 286 х 482 пикселя (347 ppi). У базовой модели — максимальная яркость составляет 1500 нит, а у Pro-версии — 2000 нит. Обе модели поддерживают сенсорное управление. Устройства оснащены датчиками для отслеживания эмоционального состояния, качества сна, уровня кислорода в крови, сердечной деятельности и дыхания. Есть поддержка более 100 видов спортивных занятий.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до восьми дней работы в обычном режиме, до двух недель в энергосберегающем и до 3 дней с активным Always-On Display. Стандартный Band 11 предлагается в версии с алюминиевым или полимерным корпусом и весит 16–17 гр., Pro-вариант выполнен из алюминиевого сплава и весит 18 гр. без ремешка. Обе модели защищены по стандарту 5 ATM, оснащены 9-осевым IMU-датчиком, оптическим сенсором пульса и датчиком освещенности. Band 11 Pro оснащен встроенным датчиком GNSS. Поддерживаются Bluetooth 6.0, Android 9.0 и iOS 13.0 и новее. Предлагается пять цветов для ремешка: бежевый, зеленый, белый, черный и фиолетовый. Виды ремешков: из силикона либо плетеные.

Цена на Huawei Band 11 начинается от $42, Band 11 Pro – от $78.