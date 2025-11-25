Представлены смартфоны Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro с аналогом Face ID

Компания Huawei сегодня представила в Китае новую серию флагманских смартфонов Mate 80, в которую вошли четыре модели — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и специальная версия Mate 80 RS Master Edition. Все смартфоны серии получили функцию 3D-распознавания лиц, аналогичную Face ID в iPhone. Huawei впервые внедрила их в базовую версию Mate-серии. Также отмечается новая функция AI Grip: при входящем вызове система автоматически определяет, с какой стороны вы держите устройство, и размещает иконки приема и сброса звонка именно там.

В этой новости мы расскажем о младших моделях — Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro. Обе модели получили металлическую рамку и плоский 10-битный экран с одинаковыми характеристиками. Это 6,75-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2832×1280 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 1440 Hz и защитным стеклом Kunlun Glass 2. Экран оснащен тремя отверстиями: одно предназначено для фронтальной камеры, а два других отведены для 3D-датчиков, отвечающих за распознавание лица.

Mate 80 получил прошлогодний процессор Kirin 9020, а в Pro-версии стоят разные чипы в зависимости от объема ОЗУ: версия с 12 Gb получила Kirin 9030, а вариант с 16 Gb — его разогнанную версию Kirin 9030 Pro. Камеры размещены внутри круглого блока. Второй круг на задней панели, обозначающий зарядную катушку, в сочетании с круглым блоком камер формирует «восьмерку». В основную камеру базовой модели входят три датчика: главный на 50 Мп (f/1,4-4,0, OIS, RYYB), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2,2) и перископический телеобъектив на 12 Мп (f/3,4, OIS, RYYB, оптический зум 5,5x). Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп (автофокус, f/2,0). Все камеры могут записывать видео 2160p.

Основная камера Mate 80 Pro отличается более продвинутым перископным телеобъективом: 48 Мп (f/2,1, OIS, макросъемка, оптический зум 8x, запись видео 2160p). Также есть спектральная камера Red Maple 2 на 1,5 Мп. Остальные два датчика и фронтальная камера идентичны базовой модели.

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 5750 мАч, а мощность зарядки отличается. У Mate 80 — быстрая проводная зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 5 Вт, у Mate 80 Pro — быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 18 Вт.

Также устройства получили поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, технологии NearLink 2.0, A-GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, стереодинамики, защиту IP69 и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть поддержка спутниковых сообщений Beidou-SMS (только в Китае) и функция экстренной связи без подключения к сети с радиусом действия до 13 км. Как пример, в компании говорят, что это поможет при поиске пострадавших при землетрясении. Аппараты поставляется с ОС HarmonyOS 6.0, которая отличается новыми функциями и рядом новых возможностей ИИ. Габариты и вес базовой модели составляют 161,85 х 76 х 7,95 мм, 217 гр., Pro-версии: 161,85 х 76 х 7,95 мм, 219 гр.

Цены на Huawei Mate 80: 12/256 Gb — $658, 12/512 Gb — $728, 16/512 Gb — $770. Цены на Huawei Mate 80 Pro: 12/256 Gb — $840, 12/512 Gb — $910, 16/512 Gb — $980, 16 Gb/1 Tb — $1120. Обе новинки доступны в четырех расцветах корпуса: белой, черной, золотистой и сине-зеленой.