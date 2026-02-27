Instagram будет уведомлять родителей о поисках их детьми контента, связанного с суицидом и членовредительством

Instagram начнет уведомлять родителей, когда их дети-подростки будут замечены в неоднократных попытках поиска контента, связанного с суицидом и членовредительством в течение короткого промежутка времени, об этом сообщила компания Meta, владелец платформы.

Это решение было принято в связи с тем, что Meta и другие крупные технологические компании столкнулись с рядом судебных исков, касающихся причинения вреда подросткам с требованием привлечь их к ответственности. В частности, на этой неделе в окружном суде США Северного округа Калифорнии глава Instagram Адам Моссери дал показания в рамках продолжающегося дела о зависимости от социальных сетей из-за задержки с внедрением базовых функций безопасности приложения, включая фильтр отображения обнаженного тела в личных сообщениях подросткам.

Родители, использующие инструменты родительского контроля Instagram, будут получать уведомления по электронной почте, SMS или через WhatsApp, в зависимости от предоставленной ими контактной информации, а также уведомление в самом приложении. Уведомление также будет включать указание ресурсов, которые могут помочь родителям в общении со своими подростками.

Команда соцсети заявила, что, хотя платформа блокирует поиск контента, связанного с пропагандой суицида и членовредительством, запуск оповещений позволит обеспечить осведомленность родителей о настроениях их подростка, чтобы они могли оказать ему своевременную поддержку.

Оповещения для родителей начнут распространять на следующей неделе в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а в других регионах они станут доступны позже в этом году.