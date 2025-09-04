spot_img
5 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыHuawei MatePad Mini: компактный планшет поддерживает стилус и телефонные звонки

Huawei MatePad Mini: компактный планшет поддерживает стилус и телефонные звонки

Huawei MatePad Mini

Кроме складного смартфона Mate XTs, складывающийся втрое, компания Huawei представила компактный планшет MatePad Mini. Устройство получило очень узкие 2,9-мм рамки вокруг экрана и небольшой вес.

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1800 нит. В качестве опции планшет предлагается с матовым стеклом на дисплее, поглощающем блики. Модель совместима со стилусом M-Pencil Pro 2. Он поддерживает сменные наконечники, функцию бокового вращения для изменения толщины линии и умные жесты. Можно вызвать голосового помощника или активировать запись речи с последующей конвертацией в текст. Дополнительно стилус получил систему точного позиционирования StarLight, упрощающую работу с заметками и рисунками.

В основе устройства лежит 7-нм процессор Huawei Kirin 9010, который работает в паре с оперативной памятью до 16 Gb и накопителем до 1 Tb. Планшет поддерживает работу с SIM-картами, телефонные звонки и технологию спутниковой связи.

В двойную основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1,8) и широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2), фронтальная — разрешением 32 Мп (f/2,4). Запись видео доступна в формате 4K. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, порт USB Type-C 3.0, 2 динамика и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Водозащита не заявлена. Габариты составляют 198,59 x 127,27 x 5,1 мм, вес – 255 гр. Планшет работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Цены в Китае на Huawei MatePad Mini: версия на 12/256 Gb — около $545, вариант 12/512 Gb — примерно $615. Продажи планшета стартуют 12 сентября. О доступности на международном рынке информации пока нет.

Предыдущая статья
Представлены флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и S11 Ultra с обновленным стилусом S Pen
Следующая статья
Samsung Galaxy Tab S11 seriyasını yenilənmiş S Pen ilə təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,890ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»