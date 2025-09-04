Huawei MatePad Mini: компактный планшет поддерживает стилус и телефонные звонки

Кроме складного смартфона Mate XTs, складывающийся втрое, компания Huawei представила компактный планшет MatePad Mini. Устройство получило очень узкие 2,9-мм рамки вокруг экрана и небольшой вес.

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1800 нит. В качестве опции планшет предлагается с матовым стеклом на дисплее, поглощающем блики. Модель совместима со стилусом M-Pencil Pro 2. Он поддерживает сменные наконечники, функцию бокового вращения для изменения толщины линии и умные жесты. Можно вызвать голосового помощника или активировать запись речи с последующей конвертацией в текст. Дополнительно стилус получил систему точного позиционирования StarLight, упрощающую работу с заметками и рисунками.

В основе устройства лежит 7-нм процессор Huawei Kirin 9010, который работает в паре с оперативной памятью до 16 Gb и накопителем до 1 Tb. Планшет поддерживает работу с SIM-картами, телефонные звонки и технологию спутниковой связи.

В двойную основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1,8) и широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2), фронтальная — разрешением 32 Мп (f/2,4). Запись видео доступна в формате 4K. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, порт USB Type-C 3.0, 2 динамика и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Водозащита не заявлена. Габариты составляют 198,59 x 127,27 x 5,1 мм, вес – 255 гр. Планшет работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Цены в Китае на Huawei MatePad Mini: версия на 12/256 Gb — около $545, вариант 12/512 Gb — примерно $615. Продажи планшета стартуют 12 сентября. О доступности на международном рынке информации пока нет.