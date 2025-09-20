Huawei представила smart-часы серий Watch GT 6 и Watch Ultimate 2

Компания Huawei провела в Париже большую презентацию, где представила smart-часы серий Watch GT 6 и Watch Ultimate 2, а также сообщила, что Watch D2 получат расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях. Кроме того, было объявлено о глобальном релизе смартфонов серии nova 14 и беспроводных наушников FreeBuds 7i. Для работы и учебы был показан планшет MatePad 12 X с экраном PaperMatte и поддержкой стилуса M-Pencil Pro. Все устройства были запущены в рамках новой концепции «Энергия ветра».

Watch GT 6

Линейка smart-часов Watch GT 6 включает три модели: базовая GT 6 в двух размерах и GT 6 Pro. Серия получила улучшенные возможности для занятий спортом на открытом воздухе. Базовая версия доступна в размерах 41 и 46 мм. Модель с большим размером отличается восьмиугольным дизайном. Устройства выполнены в стальном корпусе, а также получили набор ремешков — это может быть фторэластомер, композитная кожа или миланское плетение.

Pro-версия представлена только в размере 46 мм. Ее корпус выполнен из титана, а дисплей защищен сапфировым стеклом. Она предлагается с плетеным, титановым или фторэластомеровым ремешком. 41-мм версия оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-экраном плотностью 352 пикселя на дюйм, 46-мм вариант получил AMOLED-экран диаметром 1,47 дюйма и плотностью 317 пикселей на дюйм. Разрешение в обоих случаях составляет 466 × 466 пикселей.

Все версии часов оснащены акселерометром, гироскопом, магнитометром, оптическим датчиком пульса, датчиками температуры и освещенности, у Huawei Watch GT 6 Pro есть также датчик ЭКГ и датчик глубины. Мониторингом показателей здоровья занимается обновленная технология Huawei TruSense. Корпуса часов имеют защиту от воды по стандарту IP69, которая работает при давлении до 5 АТМ. Для GT 6 Pro заявлена возможность погружаться на глубину до 40 м.

Часы поддерживают более 100 режимов активности, в том числе расширенные сценарии для велосипедистов, лыжников и бегунов по пересеченной местности. Отдельно выделяется виртуальный измеритель мощности для велотренировок, который позволяет обходиться без дополнительного оборудования. В режиме кроссового бега GT 6 Pro обеспечивают точную навигацию и отображение ключевых параметров маршрута.

Поддерживаются современные стандарты связи, в том числе NFC, Bluetooth 6.0 и поддержка нескольких навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS и NavIC. Есть встроенные динамик и микрофон, на часах можно слушать музыку и принимать телефонные звонки. GT 6 Pro и GT 6 (46 мм) оснащены аккумулятором на 867 мА·ч, обеспечивающим до 21 дня автономной работы, а GT 6 (41 мм) — на 540 мА·ч и 14 дней соответственно.

Цена на Huawei Watch GT 6 стартует с отметки €263, а на Watch GT 6 Pro – с €377.

Watch Ultimate 2

Флагманские Watch Ultimate 2 ориентированы на пользователей, которым важен мониторинг давления: устройство может выполнять как разовые измерения, так и напоминать о регулярной проверке. Они стали первыми smart-часами в отрасли с возможностью погружения на глубину до 150 метров (20 АТМ) и функцией подводной коммуникации, позволяющей обмениваться сообщениями на другие часы в радиусе 30 метров и передавать сигналы SOS в радиусе 60 метров.

Модель второго поколения имеет схожий с предшественником дизайн, но выполнена в корпусе из так называемого «жидкого металла» на основе сплава циркония. Часы оснащены двухцветным безелем из нанокристаллической керамики и сапфировым стеклом. Часы оборудованы 1,5-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с пиковой яркостью нит и оснащены на 18% более тонкими рамками по сравнению с первым поколением. Аккумулятор часов рассчитан на 4,5 дня работы при обычном использовании и 11 дней в режиме энергосбережения.

Технология Huawei TruSense и датчик X-Tap в составе Watch Ultimate 2 обеспечивают быструю и точную оценку состояния здоровья по 11 показателям, включая ЭКГ. Часы работают под управлением операционной системы HarmonyOS 5.1, поддерживают eSIM, двухдиапазонное позиционирование GPS и функцию обмена сообщениями через систему спутников BeiDou, но только в Китае. С помощью часов также можно воспроизводить музыку и совершать звонки.

Huawei Watch Ultimate 2 доступны в цветах «Черный компас» и «Голубой океан». Цены составляют €899 и €999 соответственно.