Вышли флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 с поддержкой аудио без потерь

Компания Huawei представила флагманские беспроводные наушники FreeBuds Pro 5, главной особенностью которых является поддержка аудио без потерь. Это достигается благодаря использованию технологии NearLink, обеспечивающей потоковую передачу данных со скоростью до 4,6 Мбит/с. Хорошее качество звука также должны обеспечивать сразу два излучателя в каждом наушнике.

Также в наушниках впервые в мире, как говорит производитель, используется двухканальная система активного шумоподавления (ANC). Заявляется о троекратном улучшении ANC, что стало возможным благодаря новым микрофонам и фирменному чипсету Kirin A3.

Наушники поддерживают популярные аудиокодеки, такие как AAC, SBC, LDAC и L2HC. Автономность гарнитуры составляет до 5 часов с ANC, а с учетом зарядки от кейса — до 33 часов. Сами наушники защищены от воздействия пыли и воды по стандарту IP67.

Huawei FreeBuds Pro 5 пока доступны только в Китае по цене $205. Предлагается белое, черное, золотистое и синее цветовое исполнение.