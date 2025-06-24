Представлен доступный субфлагманский смартфон Poco F7

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, представил на рынках Индии и Европы базовую модель линейки Poco F7. Модели для Индии и Европы отличаются только емкостями аккумуляторов и рейтингом водозащиты. В Индии смартфон предлагается с 7550 мАч и IP69, а в Европе – с 6500 мАч и IP68. В остальном отличий нет.

В марте этого года на глобальном рынке были представлены две другие модели серии — Poco F7 Pro и F7 Ultra, которые представляют собой ребрендинг Redmi K80 и K80 Pro, вышедшие в Китае в конце ноября прошлого года. Poco F7 также не новый смартфон, это копия Redmi Turbo 4 Pro для внутреннего рынка Китая.

Poco F7 оснащен 12 битным 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772 х 1280 пикселей (447 ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и пиковой яркостью 3200 нит. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивается охват 100% DCI-P3. Защиту от царапин обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, что снижает нагрузку на глаза даже во время длительных сеансов. Технология Wet Touch Display 2.0 обеспечивает поддержку управления дисплеем с помощью касаний влажными пальцами.

В основе смартфона лежит 4 нм субфлагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4, за графику отвечает ускоритель Adreno 825. Отвод тепла от компонентов обеспечивается эффективной системой охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с усовершенствованной испарительной камерой площадью 6000 м². Используются оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1. По заверениям Xiaomi, Poco F7 способен обеспечить стабильные 90 fps в PUBG Mobile на протяжении 5 часов непрерывной игры.

Основная камера двойная, в нее входит датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (SmartSens OV08F, 1/4″). Фронтальная камера разрешением 20 Мп (OmniVision OV20B, 1/4″, f/2.2).

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную на 22,5 Вт. На восполнение заряда 0 до 80 % уходит всего 30 минут. Аппарат можно использовать в качестве мобильного аккумулятора. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 2.0, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Hi-Res Audio, мощный вибромотор и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,1 х 77,9 х 8,2 мм, вес – 215,7 гр. Аппарат работает под управлением Android 15 с интерфейсом HyperOS 2.0.

На выбор будут предложены белая и черная расцветки корпуса, а также серебристая с дизайном, напоминающим смартфоны Nothing. Цены на Poco F7: 12/256 Gb — $399, 12/512 Gb — $449.

Кроме того, в честь сотрудничества с компанией Qualcomm выйдет версия Poco F7 Cyber Silver Edition с логотипом Snapdragon на задней панели, символизирующим «слияние взрывной производительности с выразительным дизайном».