Microsoft добавит игры из Steam и Battle.net и других магазинов в приложение Xbox для ПК

Компания Microsoft объявила о тестировании новой объединенной библиотеки игр в приложении Xbox для Windows, куда можно будет добавить свои игры из сторонних магазинов. Участники программы Xbox Insider теперь могут видеть свои игры из Steam и Battle.net прямо в программе.

После установки игры из поддерживаемого магазина она автоматически появится в разделе «Моя библиотека» и в списке последних игр на боковой панели приложения. Нововведение станет частью стратегии Microsoft по превращению приложения Xbox в центр для ПК-гейминга.

В будущем Microsoft планирует добавить также поддержку других цифровых магазинов, например, GOG и Epic Games Store. Управлять отображением платформ можно в параметрах приложения.

Публичный релиз новой объединенной библиотеки ожидается до конца этого года, в том числе на запуске анонсированных недавно портативных устройств линейки ROG Xbox Ally от Xbox и Asus.

Кроме того, Microsoft обновит домашний экран консолей Xbox, добавив возможность закреплять на нем игры и приложения (до трех). Также появится возможность скрыть системные приложения и сократить список недавних.