spot_img
28 марта, 2025
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлены флагманские смартфоны Poco F7 Pro и F7 Ultra

Представлены флагманские смартфоны Poco F7 Pro и F7 Ultra

Poco F7 Pro Poco F7 Ultra

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, представил на глобальном рынке флагманские смартфоны Poco F7 Pro и F7 Ultra. Это не новые модели, смартфоны представляют собой ребрендинг Redmi K80 и K80 Pro, вышедшие в Китае в конце ноября прошлого года.

Poco F7 Pro Poco F7 Ultra

Как и в других глобальных моделях Xiaomi урезала емкость батарей. Poco F7 Pro предлагает 6000 мАч против 6550 мАч у Redmi K80, а F7 Ultra — 5300 мАч против 6000 мАч у Redmi K80 Pro.

Poco F7 Pro

Еще одно отличие заключается в том, что F7 Ultra получил фронтальную камеру разрешением 32 Мп. У Redmi K80 Pro – датчик на 20 Мп. В остальном никаких технических изменений нет.

Poco F7 Ultra

Палитра расцветок F7 Pro включает серый, черный и синий варианты, а Ultra-версия будет доступна в черном и желтом исполнениях. Цены на Poco F7 Pro: 12/256 Gb — $499/€599, 16/512 Gb — $549/€649. F7 Ultra будет предложен по $649/€749 и $699/€799 за аналогичные модификации. Предзаказ уже открыт.

Предыдущая статья
Как создать идеальное рабочее место для разработчика
Следующая статья
Глава Xiaomi показал электрокроссовер YU7
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,960ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»