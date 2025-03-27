Представлены флагманские смартфоны Poco F7 Pro и F7 Ultra

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, представил на глобальном рынке флагманские смартфоны Poco F7 Pro и F7 Ultra. Это не новые модели, смартфоны представляют собой ребрендинг Redmi K80 и K80 Pro, вышедшие в Китае в конце ноября прошлого года.

Как и в других глобальных моделях Xiaomi урезала емкость батарей. Poco F7 Pro предлагает 6000 мАч против 6550 мАч у Redmi K80, а F7 Ultra — 5300 мАч против 6000 мАч у Redmi K80 Pro.

Еще одно отличие заключается в том, что F7 Ultra получил фронтальную камеру разрешением 32 Мп. У Redmi K80 Pro – датчик на 20 Мп. В остальном никаких технических изменений нет.

Палитра расцветок F7 Pro включает серый, черный и синий варианты, а Ultra-версия будет доступна в черном и желтом исполнениях. Цены на Poco F7 Pro: 12/256 Gb — $499/€599, 16/512 Gb — $549/€649. F7 Ultra будет предложен по $649/€749 и $699/€799 за аналогичные модификации. Предзаказ уже открыт.