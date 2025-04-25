Доступный субфлагман Redmi Turbo 4 Pro получил аккумулятор на 7550 мАч

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Turbo 4 Pro — улучшенную версию оригинального Turbo 4, вышедшего в январе этого года. Аппарат получил более крупный экран, производительный процессор от Qualcomm и увеличенную емкость аккумулятора.

Redmi Turbo 4 Pro оснащен 12 битным 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772 х 1280 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и пиковой яркостью 3200 нит. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивается охват 100% DCI-P3, а также поддерживается управление дисплеем мокрыми руками. Это первая в мире модель на субфлагманской 3-нм SoC Snapdragon 8s Gen4, используются оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1. В Xiaomi говорят, что большинство игр запускаются в 120 к/с.

По части камер изменений нет. В основной камере установлены 50 Мп датчик (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/1.5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (SmartSens SC820CS, 1/4″). Фронтальная камера разрешением 20 Мп (1/4″, OmniVision OV20B, f/2.2). В блок основной камеры также, как и в оригинальной версии, встроена система RGB-подсветки, которая может выступать в роли индикатора событий, мигать в такт музыки или информировать о зарядке батареи. Помимо нового процессора, смартфон может похвастаться аккумулятором на 7550 мАч. При этом мощность зарядки осталась на уровне 90 Вт, кроме того, теперь поддерживается и реверсивная зарядка на 22,5 Вт. Смартфон можно использовать как пауэрбанк для зарядки других гаджетов.

Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (был 6.0), GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C 2.0, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Hi-Res Audio, мощный вибромотор, оптический экранный сканер отпечатков пальцев и полная защита по стандартам IP66/IP68/IP69. Рама корпуса смартфона теперь выполнена из авиационного алюминиевого сплава, габариты составляют 163,1 х 77,93 х 7,98 мм, вес – 219 гр. Аппарат работает под управлением Android 15 с интерфейсом HyperOS 2.0.

Цены на Redmi Turbo 4 Pro: 12/256 Gb — $274, 16/256 Gb — $316, 12/512 Gb — $343, 16/512 Gb — $370, 16 Gb/1 Tb — $412. Продажи в Китае уже стартовали, позже ожидается международный релиз. Смартфон поступит на прилавки в серой, черной и зеленой расцветках корпуса.

Также покупатели смогут приобрести лимитированное издание Redmi Turbo 4 Pro Special Edition featuring Harry Potter, посвященное знаменитой вселенной чародейства и волшебства Дж. Роулинг.

Смартфон получил уникальный дизайн задней панели, на которой изображены очертания самых узнаваемых персонажей саги. Он поставляется в особой, стилизованной коробке, внутри которой также можно найти уникальный чехол, подчеркивающий дизайн устройства, зарядное устройство с логотипом вселенной, иглу SIM в стиле знака Даров Смерти и набор магнитных стикеров. Аппарат будет доступен в единственной конфигурации памяти 16/512 Gb по цене $412.