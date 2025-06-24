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24 июня, 2025
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В iOS 26 появится функция Recovery Assistant для восстановления iPhone без Mac или ПК

Recovery Assistant

В iOS 26 появится полезная функция Recovery Assistant (Ассистент восстановления), которая поможет вернуть iPhone в рабочее состояние без необходимости подключения к Mac или ПК.

«Recovery Assistant — это новый способ восстановления устройства, если оно не запускается должным образом. Инструмент постарается найти проблемы при запуске гаджета и, если они будут обнаружены, попытается их устранить», — сообщает компания Apple.

Если iPhone под управлением iOS 26 столкнется с ошибкой при включении, он автоматически перейдет в режим восстановления. На экране появится сообщение о том, что при запуске устройства произошла проблема, и iPhone перешел в режим восстановления для поиска и устранения возможных неполадок.

«Ассистент восстановления» позволяет восстановить iPhone с помощью другого устройства Apple, например, iPad. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в меню режима восстановления на iPhone, а затем следовать инструкциям на экране для загрузки и установки свежей версии iOS на проблемный iPhone. Запустить процесс можно через меню в правом верхнем углу экрана режима восстановления на самом устройстве.

В iPhone 16 и некоторых моделях iPad уже существует функция восстановления с помощью другого устройства поблизости. Процесс сопровождается специальной анимацией и требует выполнения ряда шагов, включая ввод кода и совместное подключение к сети Wi‑Fi. Теперь для восстановления появится отдельный интерфейс, что существенно упростит процедуру.

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