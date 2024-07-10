Наушники Samsung Galaxy Buds3 и Buds3 Pro получили ИИ-функции

Помимо складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, smart-часов Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra и smart-кольца Galaxy Ring сегодня компания Samsung Electronics представила беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro.

Дизайн нового поколения наушников был полностью пересмотрен в пользу улучшения эргономики и качества звука. Как и в других, представленных в ходе Galaxy Unpacked 2024, продуктах, особое внимание в новой гарнитуре уделено функциям искусственного интеллекта. Именно поэтому в Samsung называют Galaxy Buds3 аксессуаром не только для прослушивания музыки, но и для общения на иностранных языках.

В модели Galaxy Buds3 Pro используются 10,5 мм двухполосные низкочастотные динамики с 6,1 мм планарным высокочастотным твитером и двойными усилителями. Каждый наушник оборудован тремя микрофонами и датчиком костной проводимости VPU для лучшего качества передачи голоса во время телефонных разговоров и устранения лишних звуков при активации шумоподавления. В режиме воспроизведения музыки Galaxy Buds3 Pro работают до 7 часов без шумоподавления и до 6 часов с включенной функцией. При использовании зарядного кейса это время возрастает до 30 и 24 соответственно. В обычной модели Galaxy Buds3 установлен 11 мм одинарный драйвер, но те же три микрофона и датчик костной проводимости VPU. В режиме воспроизведения музыки эта модель работает до 6 часов без шумоподавления и до 5 часов с включенной функцией, а при разговоре по телефону эти показатели сокращаются до 4 и 3,5 часа соответственно. Обе модели поддерживают сенсорное управление, подключение по Bluetooth 5.4 и защищены от попадания пыли и влаги по стандарту IP57.

Наушники поддерживают функцию синхронного перевода. Можно общаться с человеком, говорящим на другом языке, когда одному человеку перевод воспроизводится через наушники, а другому — через динамик смартфона. Кроме того, искусственный интеллект используется для анализа окружающих звуков и регулировки работы режима шумоподавления. Также следует отметить следующие возможности:

Распознавание голоса и сигнала сирены приостанавливает воспроизведение;

Адаптивный эквалайзер автоматически настраивает звуковой режим;

Технология «Сверхширокая полоса» улучшает передачу голоса при разговоре по телефону через наушники;

Технологии Ultra High Quality (UHQ) и аудиокодек SSC (Samsung Seamless Codec) поддерживают удвоенную частоту дискретизации, что делает звук более четким и реалистичным;

Функция «Аудио 360» создает эффект пространственного звучания;

Технология Auracast позволяет совместно слушать музыку, лекции, подкасты или смотреть фильмы на устройствах Samsung, транслируя звук на несколько пар наушников;

Функция автоматического переключения между устройствами позволяет Galaxy Buds3 и Buds3 Pro определить наиболее актуальное устройство и подключиться к нему.

Цены такие: Samsung Galaxy Buds3 — $180, Galaxy Buds3 Pro — $250. Наушники уже доступны для предварительного заказа, в продажу поступят 24 июля.