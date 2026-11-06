Motorola представила наушники Moto Buds 2 Ultra с настройкой звука от Bose

Компания Motorola представила беспроводные наушники Moto Buds 2 Ultra, которые превращают привычный аудиоаксессуар в многофункциональный умный гаджет. Новинка, созданная в партнерстве с компанией Bose, ориентирована не только на меломанов, но и на тех, кто ценит высокие технологии в повседневной жизни. Главной особенностью устройства стала глубокая интеграция с искусственным интеллектом, что выводит пользовательский опыт на принципиально новый уровень и стирает языковые барьеры. Благодаря функции AI Live Translate наушники способны переводить иностранную речь в реальном времени, для чего потребуется лишь совместимый смартфон Motorola со специальным приложением. За голосовое управление отвечает фирменный ИИ-помощник Qira, который активируется долгим нажатием на левый наушник, а в будущем получит поддержку бесконтактной активации привычной командой.

Техническая составляющая аудиосистемы впечатляет своим бескомпромиссным подходом к качеству звука. Внутри каждого наушника скрывается гибридная система из двух излучателей: 11-мм динамический драйвер отвечает за глубокие и плотные низкие частоты, а отдельный арматурный излучатель детально прорабатывает средний и высокий диапазоны. Настройка от специалистов Bose и передовая технология QuietControl позволяют адаптивному шумоподавлению мгновенно подстраиваться под любые изменения окружающей среды, будь то гул самолета или шум оживленной улицы. Для ситуаций, когда необходимо оставаться на связи с внешним миром, предусмотрен естественный режим прозрачности. Меломаны также оценят поддержку сертифицированного Hi-Res Audio, а владельцы флагманских смартфонов бренда получат доступ к кинематографическим технологиям Dolby Atmos и Dolby Head Tracking, которые создают реалистичную объемную сцену с учетом наклонов и поворотов головы.

Особое внимание разработчики уделили эргономике и бесконтактному взаимодействию, что делает наушники Moto Buds 2 Ultra идеальным спутником для активных людей. Отвечать на звонки теперь можно буквально без рук: встроенные датчики распознают жесты головой, позволяя принять входящий вызов простым кивком или отклонить его покачиванием. За безупречную передачу голоса отвечает продвинутая система из трех микрофонов в каждом наушнике, усиленная специальным модулем костной проводимости. Такая конфигурация настолько эффективно изолирует голос от внешних шумов, что наушники позиционируются не только как гарнитура для звонков, но и как рабочий инструмент для блогеров, позволяющий качественно озвучивать видеоролики или записывать подкасты в полевых условиях. Повседневный комфорт дополняют функция автопаузы при извлечении наушника из уха, возможность одновременного сопряжения с двумя источниками звука и опция трансляции аудиопотока сразу на две пары наушников.

Настройки параметров доступны в приложении Moto Buds, а интеграция с глобальной поисковой сетью Google Find Hub гарантирует, что владелец сможет легко отыскать потерянный наушник или зарядный футляр. Корпус новинки защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP57, что позволяет не бояться интенсивных тренировок или внезапного проливного дождя. Автономность также находится на высоте: сами наушники способны непрерывно воспроизводить музыку до 8 часов, а с учетом зарядного кейса общее время работы достигает внушительных 37 часов. Восполнить энергию можно как через стандартный кабель, так и с помощью беспроводных станций, включая фирменный магнитный аксессуар Moto Snap.

На европейском рынке модель, которая в ряде регионов дебютирует под альтернативным названием Moto Buds Ultra 27, оценена в €199, а официальные продажи в странах Европы, Америки и Азии стартуют уже в ближайшее время.