На презентации в Китае, одновременно с новой линейкой смартфонов Honor 700, компания представила беспроводные наушники Earbuds Clip. Модель выполнена в популярном сегодня открытом форм-факторе: она фиксируется на ушной раковине как клипса и не перекрывает слуховой проход, позволяя комфортно слышать происходящее вокруг.

При разработке устройства инженеры сделали ставку на легкость и надежную посадку. Каждый наушник весит всего 5,6 гр. при габаритах 28,1 х 20,5 х 24,1 мм. Гибкая С-образная дужка изготовлена из никель-титанового сплава с эффектом памяти формы и покрыта гипоаллергенным пищевым силиконом. За счет такой конструкции наушники обходятся без силиконовых амбушюров, а корпус защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54. За качество звучания отвечают 10,8-мм драйверы с двойной магнитной системой и диафрагмой с титановым покрытием. Устройство прошло сертификацию Hi-Res Audio Wireless и поддерживает кодек высокого разрешения LHDC 5.0 для передачи 24-битного аудио. Чтобы компенсировать особенности открытой конструкции, производитель внедрил систему направленной подачи звука, которая минимизирует его утечку и не дает окружающим слышать вашу музыку.

В повседневном использовании наушники предлагают широкий набор умных датчиков и функций: они сами определяют, на какое ухо надеты, ставят воспроизведение на паузу при снятии и умеют одновременно работать с двумя источниками сигнала. Также заявлены режим совместного прослушивания, функция поиска и уведомление о случайном выпадении наушника.

Главной программной особенностью стала тесная интеграция с голосовым ассистентом YOYO. С его помощью можно озвучивать входящие уведомления, записывать диалоги с автоматической расшифровкой в краткие текстовые заметки, а также переводить речь в реальном времени. В режиме переводчика собеседники могут разделить пару и использовать по одному наушнику для живого общения на разных языках. Для работы части ИИ-инструментов потребуется совместимый смартфон Honor и фирменное приложение.

Автономность Honor Earbuds Clip достигает 10 часов на одном заряде и до 40 часов с учетом зарядного футляра (размеры кейса — 55,3 х 26,3 х 51,5 мм, вес — 37,1 гр). Быстрая десятиминутная подзарядка обеспечивает еще три часа воспроизведения. На домашнем рынке в Китае новинку оценили в $70. Покупателям будут предложены две классические расцветки — черная и жемчужно-белая.