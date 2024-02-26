Samsung показал умное кольцо Galaxy Ring

Компания Samsung Electronics сегодня на выставке MWC 2024 показала умное кольцо Galaxy Ring, а также раскрыла некоторые технические подробности гаджета. Судя по изображениям, кольцо будет максимально простой формы.

Как сообщил вице-президент компании доктор Хон Пак (Hon Pak), курирующий медицинское направление Samsung, Galaxy Ring будет следить за сном владельца на основе частоты сердечных сокращений, движений и дыхания, а затем на основе этих данных будет давать советы по улучшению сна. Galaxy Ring станет частью экосистемы Samsung Health и будет совместимо с Galaxy Watch.

Устройство будет предложено в трех цветах (платиново-серебристом, золотом и черном) и нескольких размерах от 5 до 13 с маркировкой от S до XL. Емкость аккумулятора будет варьироваться в зависимости от размера — от 14,5 до 21,5 мАч. Полного заряда будет хватать на несколько дней автономной работы. Полноценная презентация умного кольца состоится на Galaxy Unpacked в июле.

Samsung также активно занимается разработкой неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови и измерения артериального давления, что по словам Пака, представляет собой огромный шаг вперед в области мониторинга здоровья, делая его более доступным и удобным.