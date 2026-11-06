Sony перевыпустила легендарные наушники от первого плеера Walkman 1979 года

Компания Sony перевыпустила легендарные наушники, которые почти полвека назад продавались в комплекте с самым первым кассетным плеером Walkman, создав удивительный гибрид ретро-дизайна и цифровых стандартов. Новая модель, получившая индекс MDR-3R, в точности воссоздает облик оригинальной модели MDR-3L2 далекого 1979 года, ставшей символом эпохи зарождения портативного аудио.

Разработчики компании бережно подошли к наследию бренда, сохранив узнаваемое ультратонкое оголовье с открытыми металлическими направляющими, компактные круглые чашки и знаковые поролоновые амбушюры. Чтобы усилить чувство ностальгии, производитель укомплектовал устройство сменными накладками классического оранжевого и синего цветов, а саму коробку и инструкцию оформил в аутентичном винтажном стиле конца семидесятых годов.

Технически наушники сохранили свою экстремальную легкость и весят всего 38 гр без учета кабеля, что делает их самыми легкими накладными наушниками в современном продуктовом портфолио японской корпорации. За воспроизведение звука отвечают 23-мм излучатели — точно такого же диаметра, как и в оригинальной модели 1979 года. Инженеры Sony лишь слегка модернизировали внутреннюю конструкцию динамиков, чтобы адаптировать их под стандарты современных цифровых аудиозаписей, но при этом сохранили тот самый аутентичный, слегка легковесный и открытый характер звучания, знакомый фанатам бренда с прошлого века.

Главные изменения коснулись способа подключения к источникам звука, что привело к весьма ироничному техническому парадоксу. Вместо традиционного аналогового 3,5-мм штекера наушники оснастили современным несъемным цифровым кабелем USB-C длиной 1,2 м со встроенным микрофоном и компактным пультом управления для регулировки громкости и ответа на звонки. Устройство не имеет встроенного аккумулятора и не требует беспроводного сопряжения — его достаточно просто подключить к порту смартфона или планшета. Однако забавное ограничение кроется в том, что сама Sony официально не рекомендует использовать новинку с современными флагманскими плеерами линейки Walkman. Для корректной работы цифрового интерфейса наушников плееру или смартфону необходима строгая поддержка устаревшего протокола USB Audio Class 1.0, из-за чего на многих современных аудиофильских устройствах звук может попросту не воспроизводиться, а функции пульта окажутся заблокированы.

Для привлечения более молодой аудитории и любителей поп-культуры компания подготовила не только классическую версию, но и специальное лимитированное издание по мотивам культового фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), действие которого как раз разворачивается в восьмидесятых годах. Эта спецверсия получила дерзкое красно-черное оформление чашек, фирменную гравировку с логотипом шоу на оголовье и коллекционную тематическую упаковку.

На американском рынке базовая версия ретро-наушников оценена в $59, в европейских странах ее стоимость составит €59. Цены на спецверсию — $79 и €69 соответственно.