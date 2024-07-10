Представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 с ИИ-функциями

Состоялась презентация Samsung Galaxy Unpacked 2024, которая по стечению обстоятельств совпала с началом бессрочной забастовки, объявленной профсоюзом компании. Она стала крупнейшей акцией подобного рода за полувековую историю южнокорейской компании. Что же касается презентации, то компания представила сразу несколько новинок, сделав основной упор на их функции искусственного интеллекта. Кроме того, компания Samsung Electronics объявила, что фирменный набор функций на основе искусственного интеллекта Galaxy AI станет доступен на 200 млн. устройств по всему миру.

Новый флагманский складывающийся смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 отличается еще более тонким дизайном и передовыми технологиями. Устройство получило внутренний 7,6” дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160×1856 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 2600 нит, а также внешний 6,3” дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2376×968 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Внешний экран стал шире и располагается ниже, что должно повысить удобство его использования одной рукой.

В составе основной камеры используются 50 Мп широкоугольный модуль, 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 10 Мп телефотомодуль с трехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп, а камера, расположенная под экраном, получила 4 Мп датчик. Samsung Galaxy Z Fold6 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получил 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 Gb, 512 Gb или 1 Тb встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 4400 мА ч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную беспроводную зарядку на 4,5 Вт. Габариты новинки составляют 132,6×153,5×5,8 мм в разложенном виде и 68,1×153,5×12,1 мм — в сложенном. Вес устройства равен 239 гр. Смартфон защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP48. Samsung Galaxy Z Fold6 получил улучшенную конструкцию шарнира с двумя направляющими и усиленной крышкой, которая лучше распределяет нагрузку и более стойка к внешним воздействиям. Само устройство получило усиленный алюминиевый корпус, а дисплеи защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 22. Samsung Galaxy Z Fold6 работает на базе Android 14 с оболочкой One UI 6. Компания обещает обновления операционной системы и безопасности в течение 7 лет.

Смартфон поддерживает большое количество функций искусственного интеллекта. Кроме того, при запуске S Pen, работу с которым поддерживает внутренний экран и которое придется приобретать отдельно, автоматически активируется контекстное меню с быстрым доступом к следующему набору возможностей Galaxy AI:

Сircle to Search — быстрый поиск по информации, изображенной на экране;

«Ассистент для заметок» — персональный редактор, способный отформатировать, проверить на орфографию и пунктуацию текст или изменить его стиль, а также проанализировать информацию, выделить главную мысль, дополнить или создать новый материал на заданную тему;

«Веб-ассистент» — собирает самые интересные новости из интернета;

«Ассистент для аудиозаписей» — расшифровка аудиозаписей с выделением каждого спикера в тексте;

«Smart Select» — добавление на изображение объектов, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта;

«AI рисунок» — превращение зарисовки в полноценное графическое изображение;

«Фото-ассистент» — автоматическое улучшение изображения;

«Синхронный перевод» — перевод телефонных разговоров в двустороннем формате в режиме реального времени;

Режим прослушивания — перевод услышанного и превращение в текст;

«Чат-ассистент» — проверка орфографии и генерация сообщений и писем по заданным параметрам.

Смартфон будет предлагаться в трех расцветках корпуса: серебристом Silver Shadow, розовом Pink и синем Navy. Также будут доступны эксклюзивные варианты в черном Crafted Black и белом White цветах, но только через Samsung.com. Цена — от $1899. Предзаказ по всему миру уже открыт, а розничные продажи начнутся 24 июля.

Новое поколение компактного складывающегося смартфона Samsung Galaxy Z Flip6 сочетает в себе инновационный дизайн, современные технологии и расширенные возможности искусственного интеллекта. Смартфон получил внутренний 6,7” дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz, а также внешний 3,4” дисплей Super AMOLED с разрешением 720×748 пикселей. Обеспечивается яркость до 1600 нит.

В состав основной камеры входят 50 Мп широкоугольный датчик и 12 Мр сверхширокоугольный объектив, а фронтальная камера оснащена 10 Мп датчиком. Смартфон также получил улучшенную камеру с поддержкой двукратного оптического зума и 10-кратного цифрового зума. Появился режим ночной съемки с улучшенным HDR для видео. Новинка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также оснащена оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мА ч поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки. Габариты устройства составляют 71,9×165,1×6,9 мм в разложенном виде и 71,9×85,1×14,9 мм — в сложенном, а вес смартфона равен 187 гр.

Кроме того, новинка получила усовершенствованный внешний экран с расширенными возможностями управления и персонализации, а также интеграцию функций Galaxy AI для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта без необходимости раскрытия устройства. Они позволяют генерировать и улучшать уже имеющийся текст, превращать аудио в текст с разделением участников беседы, выполнять синхронный перевод во время телефонных разговоров, добавлять сгенерированные объекты на фото и многое другое. В устройстве также реализована многоуровневая система безопасности Samsung Knox с дополнительными настройками конфиденциальности для функций искусственного интеллекта. В компании отмечают, что при производстве смартфона используются переработанные материалы, включая золото и медь, а упаковка на 100% изготовлена из переработанной бумаги. Samsung Galaxy Z Flip6 также будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение 7 лет.

Смартфон будет доступен в цветах корпуса: Silver Shadow (серебристый), Yellow (желтый), Blue (голубой) и Mint (зеленый), кроме того, на сайте Samsung.com есть несколько эксклюзивных вариантов: Crafted Black (черный), White (белый) и Peach (оранжевый). Предварительные заказы на Samsung Galaxy Z Flip6 стартуют сегодня, а продажи начнутся 24 июля. Цена начинается с $1100.