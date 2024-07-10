Представлено smart-кольцо Samsung Galaxy Ring за $400

Компания Samsung Electronics представила на мероприятии Galaxy Unpacked 2024 полную информацию о своем smart-кольце Galaxy Ring. Напомним, что новинка впервые была анонсирована в феврале этого года на MWC 2024.

Кольцо Samsung Galaxy Ring, изготовленное из титанового сплава, будет доступно в черном, серебристом и золотом цветах в американских размерах 5-13. Все датчики отслеживания состояния здоровья, аккумулятор и зарядные коннекторы находятся внутри, скрытые под слоем эпоксидной смолы. Кольцо защищено от попадания пыли и воды по стандартам IP68 и 10ATM. Самый маленький размер Galaxy Ring 5 имеет размеры 7×2,6 мм и весит всего 2,3 гр, а версия размера 13 весит 3 гр. Samsung предоставит бесплатный набор для определения размера с каждым заказанным Galaxy Ring, а покупателям будет предоставлена возможность носить образец на пальце не менее 24 часов, прежде чем подтвердить свой окончательный выбор.

Galaxy Ring подключается через Bluetooth LE 5.4 и может работать исключительно в паре со смартфонами Samsung Galaxy на базе операционной системы Android 11 или более свежей версии. Также понадобится учетная запись Samsung и приложение Samsung Health. При этом, пользователям не придется оформлять какие-либо дополнительные подписки.

Кольцо может отслеживать стандартный набор показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений и температуру кожи, а также режимов сна и спортивных тренировок. Аккумулятор емкостью от 17 до 22,5 мА ч, в зависимости от размера кольца, обеспечивает от 6 до 7 дней автономной работы. Зарядный футляр оснащается аккумулятором емкостью 361 мА ч, что должно обеспечить до 20 полных циклов зарядки для кольца небольшого размера.

Цена Samsung Galaxy Ring составляет $400. Предзаказ уже открыт, старт продаж намечен на 24 июля.

Сегодня на мероприятии также были представлены складные смартфоны Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, smart-часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, а также беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro.