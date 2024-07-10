Samsung представил smart-часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra

Кроме складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 компания Samsung Electronics на мероприятии Galaxy Unpacked 2024 представила модели smart-часов Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra с передовыми характеристиками и функциями для мониторинга здоровья и спортивных достижений.

Новинки предоставляют возможности индивидуальных тренировок и интеллектуального мониторинга самочувствия. Устройства точно отслеживает параметры более 100 тренировок, составляют персонализированные программы и анализирует состав тела. Кроме того, часы поддерживают функции мониторинга апноэ сна, сердечного ритма и артериального давления.

Galaxy Watch7 доступны в двух размерах: 44 и 40 мм. Большая модель оснащена 1,5” дисплеем Super AMOLED с разрешением 480×480 пикселей, а младшая версия получила 1,3” дисплей с разрешением 432×432 пикселей. Оба устройства получили сапфировое стекло и функцию Always on Display.

Часы Galaxy Watch Ultra представлены в размере 47 мм. Эта модель оснащена 1,5” дисплеем Super AMOLED с разрешением 480×480 пикселей, который также защищен сапфировым стеклом.

Samsung Galaxy Watch7 и Watch Ultra работают на базе фирменного процессора Exynos W1000, а также получили 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти.

Galaxy Watch7 с 44 мм дисплеем оснащены аккумулятором емкостью 425 мА ч, а младшая версия получила аккумулятор емкостью 300 мА ч. В то же время Galaxy Watch Ultra получили аккумулятор емкостью 590 мА ч и поддерживают быструю беспроводную зарядку WPC. На одном заряде часы могут проработать до 80 часов в обычном режиме или до 100 часов в режиме экономии энергии. Все модели работают под управлением операционной системы Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) с интерфейсом One UI 6 Watch.

Часы оснащены широким набором датчиков, включая Samsung BioActive, датчик температуры, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик освещенности. В Galaxy Watch Ultra предусмотрена кнопка быстрого действия, служащая для непрерывного контроля тренировок, а в случае экстренных ситуаций достаточно зажать ее на 5 секунд, чтобы включить мощную сирену для призыва о помощи. В новых моделях Galaxy Watch также используется усовершенствованный датчик BioActive Sensor для измерения показаний частоты пульса, уровня кислорода в крови и стресса, а также двухчастотный GPS-модуль, служащий для точного определения геолокации

Все модели получили модули LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC и GPS. Galaxy Watch7 имеют защиту в соответствии с сертификатами 5ATM и IP68, а также военным стандартом MIL-STD-810H. Galaxy Watch Ultra обладают повышенной защитой на уровне 10ATM и IP68, соответствуют стандарту MIL-STD-810H, подходят для плавания в соленой воде, а также работают в широком диапазоне температур.

Smart-часы Samsung Galaxy Watch7 (40 мм) стоимостью €319/$300 доступны в цветах белое золото и зеленый. Galaxy Watch7 (44 мм), за €349/$330, будут предлагаться в зеленом и серебряном исполнении. Также будет предложено множество различных ремешков.