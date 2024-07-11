«Лаборатория Касперского» напоминает о мерах защиты аккаунтов

Учётные данные от аккаунтов (логины и пароли) — привлекательная мишень для злоумышленников. Для их кражи атакующие могут применять вредоносное ПО, например троянцы-стилеры, или различные приемы фишинга. Только за прошлый год в Азербайджане решениями «Лаборатории Касперского» было остановлено 945 тысяч фишинговых атак.

«Пароль — это важный элемент цифровой безопасности, и он нуждается в защите как от фишинга, так и от различных зловредов. Пользователям важно безопасно хранить его и регулярно менять. Не поддавайтесь на фишинговые уловки, всегда проверяйте аутентичность тех или иных цифровых каналов, где вы вводите свои личные данные. Организациям, цифровым сервисам важно надежно защищать все цифровые данные, в том числе пароли, с помощью эффективного защитного решения», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» делится советами о том, как правильно защищать, хранить и обновлять свои пароли.

Каждой учётной записи — свой уникальный пароль. Этот подход поможет в случае, если какая-либо учётная запись окажется скомпрометирована, в таком случае другие не будут затронуты.

Пароли должны быть надёжными. Чем длиннее пароль, тем лучше, например от 12 знаков и более. Ещё лучше, если он будет включать буквы в разном регистре, цифры и специальные символы. В комбинациях не должно быть реальных слов, имён или памятных дат, а также очевидных вариантов вроде 1234, password, qwerty. В некоторых случаях в качестве паролей потенциально можно использовать даже эмодзи — они входят в стандарт Unicode.

Безопасное хранение. Не рекомендуем записывать пароли на бумажке или оставлять в текстовых документах на рабочем столе, в виде скриншотов на смартфоне. Гораздо надёжнее и удобнее использовать для этих целей специальные программы — менеджеры паролей. Такие программы, по сути, уменьшают нагрузку на пользователя по обеспечению собственной кибербезопасности. Они сгенерируют сложные пароли, будут хранить их в зашифрованном виде, напомнят, когда придёт время обновить. Перечисленный функционал есть, например, в Kaspersky Password Manager. К тому же в приложении можно хранить в зашифрованном виде важные файлы: скриншоты или сканы документов.

Защита устройств. Даже самый надёжный пароль может оказаться скомпрометирован, если устройство окажется заражено вредоносной программой или пользователь попадётся на крючок злоумышленника, использующего приёмы социальной инженерии. Поэтому важно использовать надёжное защитное решение, в том числе на смартфонах. Такое решение не даст установить зловред и предупредит пользователя, если он попытается перейти по фишинговой ссылке.