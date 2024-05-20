Представлен субфлагман iQOO Neo9S Pro на базе Dimensity 9300+

Компания iQOO сегодня представила в Китае субфлагманский смартфон Neo9S Pro. Это немного обновленная версия iQOO Neo 9 Pro, который вышел в декабре прошлого года.

Отличий всего два. Первое — процессор MediaTek Dimensity 9300 был заменен на разогнанную версию Dimensity 9300+. Второе – синюю расцветку корпуса заменили на белую. Все остальное, включая экран, камеры, память и батарею, было оставлено без изменений.

Цены на iQOO Neo9S Pro: 12/256 Gb — $375, 12/512 Gb — $415, 16/512 Gb — $455, 16 Gb/1 Tb — $510.