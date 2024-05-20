Blackview Hero 10 — самый доступный складной смартфон в мире

Компания Blackview выпустила свой первый складной смартфон под названием Hero 10. Устройство, выполненное в форм-факторе раскладушки, получило надежную конструкцию шарнира. BlackView Hero 10 является самым доступным решением в подобном форм-факторе, но технически он уступает любому современному складному смартфону. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава, а задняя часть покрыта экокожей.

Аппарат оборудован гибким 10-битным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2560 × 1080 пикселей. Частота ШИМ составляет 1920 Hz, яркость – до 1300 нит. Смартфон получил сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что подтверждает минимальную нагрузку на глаза и комфорт при работе и просмотре видео даже в условиях низкой освещенности. Внешняя сторона оснащена 1,19-дюймовым OLED-экраном с разрешением 390 х 390 пикселей, который служит для отображения уведомлений, даты, времени и может выступать в качестве видоискателя для создания селфи. По заявлению производителя, шарнир каплевидной формы, способен выдерживать 250 000 циклов сгибания/разгибания. Петля может удерживать экран под углом 30° и 150°.

В основе BlackView Hero 10 лежит 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 12 Gb (плюс 12 Gb виртуальной), емкость постоянной UFS 2.2 — 256 Gb. Двойная основная камера включает 108 Мп датчик Samsung ISOCELL HM6 и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (угол обзора 120°). Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Для повышения качества снимков используется алгоритмы последнего поколения ArcSoft 9.0.

За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Есть поддержка 4G, стереодинамики, NFC, слот для двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица. Габариты — 75,47 х 168,99 х 8,08 мм, вес — 198 гр. Смартфон работает под управлением Android 13 с DokeOS 4.0. Blackview гарантирует поступление обновлений для ОС в течение трех лет.

Цена BlackView Hero 10 на AliExpress в период с 20 мая по 7 июня составляет $490, после цена возрастет. Доступные цвета: фиолетовый и черный.