Dell и NVIDIA предоставят заказчикам «Фабрики искусственного интеллекта»

В рамках конференции Dell Technologies World 2024 в Лас-Вегасе компании Dell Technologies и NVIDIA объявили о расширении партнерства в создании так называемых «Фабрик искусственного интеллекта» (AI factories). Генеральные директора компаний Майкл Делл и Дженсен Хуанг рассказали, что действующее сотрудничество будет расширено, чтобы предоставить заказчикам технологии и услуги, призванные помочь сделать внедрение искусственного интеллекта более простым и эффективным.

«Фабрики искусственного интеллекта» объединяют аппаратное и программное обеспечение обеих компаний. Сюда входят продукты на базе чипов Blackwell, анонсированных ранее в этом году, новый сервер Dell PowerEdge XE9680L, предлагающий поддержку восьми графических процессоров NVIDIA Blackwell в меньшем форм-факторе, а также новое решение Dell Generative AI для цифровых помощников, которое поможет клиентам компаний быстрее разворачивать подобные приложения.

По словам Дженсен Хуанга, это партнерство станет крупнейшим выходом на рынок вычислений на базе искусственного интеллекта в истории. Он также отметил, что только Dell имеет возможность аппаратные решения, интегрированные с невероятным программным обеспечением.