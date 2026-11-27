Затяжной дефицит оперативной памяти и вызванное им подорожание гаджетов обвалили мировой рынок смартфонов в третьем квартале 2026 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, кризис комплектующих неравномерно отразился на ключевых игроках индустрии: пока экосистема Android откатывалась к худшим за всю историю показателям для третьего квартала, Apple и Huawei удалось переломить негативный тренд и нарастить объемы отгрузок.

По итогам отчетного периода мировая доля Android уменьшилась с 79% до 74%. Платформа оказалась наиболее уязвимой к росту цен на чипы памяти (DRAM и NAND), поскольку широко представлена в бюджетном сегменте, где снижение покупательского спроса и сокращение модельного ряда со стороны производителей проявились острее всего. Частично сгладить падение помогли лишь осенние флагманские новинки от Oppo, Vivo и Xiaomi, а также актуальное поколение складных смартфонов Samsung.

Операционная система iOS, напротив, увеличила свою долю с 17% до 21%, установив абсолютный рекорд для третьего квартала. Продажи iPhone выросли на 2% в годовом исчислении даже на фоне падающего рынка и повышения цен на всю актуальную линейку Apple. Главным локомотивом роста выступили смартфоны серии iPhone 18 Pro, которые превзошли по спросу прошлогодние модели iPhone 17 Pro.

Собственная платформа Huawei — HarmonyOS — удержала 5% глобального рынка (годом ранее было 4%) и заметно укрепила позиции на домашнем рынке в Китае, где ее доля за год выросла с 17% до 22%. Поставки смартфонов Huawei в КНР подскочили на 12% в условиях, когда весь китайский рынок сократился на 10%. Успех обеспечил высокий спрос на серии Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 и Mate 80, однако аналитики предупреждают, что сентябрьское повышение цен на смартфоны бренда способно замедлить темпы роста в четвертом квартале.

Расстановка сил заметно различается в зависимости от региона: в США уверенно лидирует iOS с долей 54% против 46% у Android, в Китае Android занимает 60% рынка (оставляя 22% платформе HarmonyOS и 18% — iOS), а в Индии удерживает почти абсолютное доминирование на уровне 92%. По прогнозам Counterpoint Research, давление на бюджетный сегмент сохранится как минимум до конца 2027 года, когда ожидается стабилизация стоимости чипов памяти — из-за этих рисков Xiaomi и Vivo уже сократили планы по выпуску смартфонов на следующий год примерно на четверть.