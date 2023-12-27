Представлены субфлагманы iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro

Компания iQOO сегодня представила в Китае линейку субфлагманских смартфонов Neo 9. Обе модели, iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, отличаются между собой процессором и небольшим различием в составе камер.

Смартфоны получили плоские AMOLED-экраны с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2800х1260 пикселей (452 ppi) и яркостью до 1400 нит. Заявлена динамическая регулировка частоты обновления 1-144 Hz за счет технологии LTPO. Частота ШИМ-затемнения составляет 2160 Hz.

Базовая версия Neo 9 базируется на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Neo 9 Pro мощнее многих флагманов, так как в его основе лежит топовый MediaTek Dimensity 9300, превосходящей по быстродействию Snapdragon 8 Gen 3. Официальная производительность Neo9 Pro в AnTuTu 10 составляет 2,271 млн. баллов. В обоих аппаратах также есть фирменный сопроцессор Q1 (как во флагманском iQOO 12 Pro), который на 10% снижает энергопотребление, поддерживает высокое разрешение в играх и сохраняет комфортную температуру смартфона. В аппаратах предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 до 1 Tb.

В основной камере два модуля: 50 Мп (Sony IMX920, 1/1,49″, f/1.88, OIS) и широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2) у модели Neo 9, 50 Мп (Samsung JN1, f/2.0, угол обзора 119 градусов) у Pro-версии. Возможна запись видео в формате 8К. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

Емкость аккумулятора составляет 5160 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Соответствующий адаптер входит в комплект. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Bluetooth 5.4 у Pro-версии), порт USB Type-C (USB 2.0), GPS, NFC, стереодинамики, линейный вибромотор и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС выступила Android 14 с интерфейсом OriginOS 4. Габариты составляют 163,53 х 75,68 х 7,99, вес – 196 гр.

Цены на iQOO Neo 9: 12/256 Gb — $320, 16/256 Gb — $349, 16/512 Gb — $390, 16 Gb/1 Tb — $449. Цены на iQOO Neo 9 Pro: 12/256 Gb — $419, 12/512 Gb — $460, 16/512 Gb — $505, 16 Gb/1 Tb — $559. Доступные цвета корпуса: черный, синий и фирменный красно-белый. Продажи в Китае начнутся 30 декабря, глобальный релиз пока не заявлен.