Представлен флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300+ с ИИ-функциями

Компания MediaTek представила флагманский процессор Dimensity 9300+, решение является улучшенной версией Dimensity 9300. Новый чип также создан с применением 4-нм техпроцесса TSMC и оснащен тем же графическим процессором с поддержкой трассировкой лучей. Одним из ключевых отличий является повышенная частота основного ядра ARM Cortex-X4, она возросла с 3,25 до 3,4 GHz. Частота и количество остальных ядер остались прежними: 3 x Cortex-X4 (2,85 GHz) и 4 x Cortex A720 (2 GHz).

В составе Dimensity 9300+ используется обновленный ИИ-движок MediaTek APU 790 (AI Processing Unit). В нем применяется новая технология под названием NeuroPilot Speculative Decode Acceleration, которая обеспечивает ему 10% роста производительности.

Компания также обещает увеличение производительности в ИИ-задачах. Процессор способен локально работать с различными большими языковыми моделями (LLM) с количеством поддерживаемых параметров от 1 до 13 млрд. с возможностью масштабирования до 33 млрд. параметров. Это модели Google Gemini Nano, ERNIE-35-SE, Alibaba Cloud Owen LLM, Baichuan Al, Al Yi-Nano, Meta Llama 2 и 3. Скорость работы тоже значительно выросла, так модель на 7 млрд. параметров генерирует ответы на новом чипе со скоростью 22 токена в секунду. MediaTek заявляет, что это более чем вдвое больше, чем предлагают другие решения для массового рынка.

Кроме того, графический чип ARM Immortalis-G720 стал на 20% более энергоэффективным. В составе Dimensity 9300+ также используются новейшие технологии игрового движка HyperEngine, такие как MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT) для повышения энергоэффективности процессора при его работе в играх. Поддерживается новая технология Network Observation System (NOS), которая обеспечивает экономию энергии до 10% и передачу данных по сотовой связи до 25%.

Остальные характеристики нового процессора такие же, как у MediaTek Dimensity 9300. Первыми смартфонами с процессором Dimensity 9300+ станут устройства серии Vivo X100s, а также iQOO Neo9s Pro и Redmi K70 Ultra.